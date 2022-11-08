Yahoo奇摩購物觀察 疫後消費者購物更有計畫性

雙11買氣夯，Yahoo奇摩購物暖慶整體業績雙位數成長，其中以精品、3C家電業績動能最為強勁。Yahoo奇摩購物盤點「2022 雙11熱銷榜」，高單熱門夯品回饋超有感，帶動Switch遊戲機業績飆漲16倍奪冠 、三星與iPhone手機買氣旺居次。

Yahoo奇摩購物也觀察到2022雙11消費四大趨勢，發現為抗漲抗通膨，消費者看準時機聰明搶、計畫性購物成疫後新常態；保值金條與精品、娛樂新機、萌寵用品買氣旺，而備戰解封出遊潮，行李箱整體銷量更增長2倍，躍上前五大熱銷榜。

Yahoo奇摩購物「決戰1111購物節」正慶即日起開跑，Yahoo奇摩電子商務行銷部資深總監賴美均表示，雙11活動買氣熱烈，Yahoo奇摩購物暖慶業績雙位數成長，其中更以精品、手機/3C、按摩家電動能最佳。隨雙11檔期將近，觀察到平均每人提前加入購物車商品量增2倍，電商平台提早備戰、消費者也摩拳擦掌超前部署。迎戰雙11，Yahoo奇摩除提供消費者多元的行銷優惠與商品，今年也整合旗下Yahoo奇摩NFT商店與Yahoo奇摩App，祭出全新NFT賦能及導購回饋兩大創新服務。