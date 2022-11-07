美股科技股休息 台指期夜盤小漲

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

美股四大指數漲跌互見，因市場期待中國將鬆綁清零政策，小鵬汽車、阿里巴巴等中概股表現活潑，帶動台指期夜盤黑翻紅；不過，科技巨頭如特斯拉、蘋果等休息整理，加上台積電ADR也在盤下震盪，連帶那斯達克以及費城半導體指數拉回，限縮台指期夜盤表現空間，盤中小漲逾20點，在13,250附近來回震盪。

在籌碼面，三大法人現貨買超106.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少851口至487口，其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,113口至4,475口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,444口至4,257口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在14000點，賣權未平倉最大量集中在14800點。全月未平倉量put/call ratio值由0.76升至0.91。VIX指數下跌0.61至21.32。整體選擇權籌碼面偏多。

台指期

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