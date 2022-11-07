南港輪胎說明世界明珠建案銷售 總銷800億元已銷340億元

南港輪胎（2101）今 (7) 日召開法說，說明世界明珠建案銷售說明，共有住宅大樓六棟、辦公大樓二棟，目前已銷售額達340億元，總銷金額估800億元，預計2024年6月起陸續交屋。

南港的世界明珠建案一直是市場關注的焦點，31%超低建蔽率，建築融入節能與生態概念，開放空間種植逾萬顆多樣心生喬灌木，形成屋中有林、林中有屋的森林化建築，基地面績約9453.75坪，商場17戶、住宅250戶、辦公104戶。

其中，住宅區B-F棟17樓以下近七成銷售率，高樓層的部分目前在正在銷售，本案預估總銷800億元，目前銷售340億元。目前周邊的成交價格約在80-100萬元區間，明年底鷹架拆除後，53個住宅區圓形拱門及大理石外觀就會呈現出來。

南港表示，因應美國雙反政策對營運的衝擊，近來逐步調整市場銷售策略，積極開發新市場與電動車胎；今年全球車市受俄烏戰爭與晶片短缺雙重影響，明年經濟變數仍多，但在疫情與晶片短缺持續獲緩解，加上市場對汽車需求持穩，預期明年後車市將呈現穩定成長的長期趨勢。