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佳世達董座看景氣：上半年若未落底 要有「過兩三年寒冬準備」

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
佳世達集團董事長陳其宏。聯合報系資料照／記者吳凱中 攝影
佳世達集團董事長陳其宏。聯合報系資料照／記者吳凱中 攝影

佳世達（2352）董事長陳其宏今（7）日表示，對於第4季及明年景氣展望，預估第4季會比第3季還糟；往明年看，希望如大家預期的第1季或第2季為谷底，第3季起逐季回升，這是最好的狀況，最差的話可能整年都不好，這時就要有過兩三年寒冬的準備。

陳其宏今天在法說會後的記者會表示，因應接下來的景氣變化，佳世達將持續超前部署，並做更多的高附加價值組合，例如因為過往長期的布局，今年醫療事業、網通事業都有很不錯的成長，讓佳世達相較於其他同業有更好的表現。萬一最差的狀況來臨，相信佳世達有更高的免疫力。

對於近來相當夯的低軌衛星，陳其宏指出，低軌衛星將是網通事業要凸顯獲利的主要布局，因為全球還有約五成的地區無法有4G、5G基地台的覆蓋，必須靠低軌衛星，未來將是「得太空者得天下」，而佳世達將先從周邊包括地面接收設備等產品出發。

佳世達 陳其宏

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