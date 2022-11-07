2022 CPBL中華電信台灣大賽開打 MOD、Hami Video轉播
由中華電信（2412）掛名參與的「2022 CPBL中華電信台灣大賽」於11月5日起在桃園樂天棒球場展開熱血對決，11月5日起至11月13日進行七戰四勝的賽事，將由樂天桃猿對戰中信兄弟，競爭今年的總冠軍金盃，中華電信MOD與Hami Video全程轉播「2022 CPBL中華電信台灣大賽」，強打多視角、4D全視角轉播。
中華電信表示，11月5日第一場賽程，吸引兩隊眾多支持球迷到場賣力加油，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財代表出席擔任開球嘉賓，為熱血沸騰的「2022 CPBL中華電信台灣大賽」投下第一顆具代表性的一球。
中華電信表示，MOD與Hami Video全程轉播「2022 CPBL中華電信台灣大賽」，中華電信指出總共七戰四勝的年度總冠軍盛事，另在中信兄弟洲際棒球場的賽程，將持續提供多視角、4D全視角轉播，精采攻防瞬間絕不漏接。
中華電信指出，申租Hami Video「CPBLTV」館任一方案即可觀賞台灣大賽所有賽事，在全賽事及中信兄弟主場客戶另可觀賞多視角、4D全視角的多元角度，將啦啦隊特寫、主審視角、本壘打擊、壘包觸殺盡收眼底。
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