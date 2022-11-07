快訊

莊凌芸父心臟病發猝死車上 親姊痛失兩至親：放心飛，會重逢的

日本史的億萬商機！木村拓哉「岐阜信長祭」現象級行銷

2022 CPBL中華電信台灣大賽開打 MOD、Hami Video轉播

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導
桃園市市長鄭文燦(右三)、中華電信個人家庭分公司蘇添財總經理(左三) 與中華職棒聯盟楊清瓏秘書長(右一)出席「2022 CPBL中華電信台灣大賽」開球儀式。中華電信／提供
桃園市市長鄭文燦(右三)、中華電信個人家庭分公司蘇添財總經理(左三) 與中華職棒聯盟楊清瓏秘書長(右一)出席「2022 CPBL中華電信台灣大賽」開球儀式。中華電信／提供

中華電信（2412）掛名參與的「2022 CPBL中華電信台灣大賽」於11月5日起在桃園樂天棒球場展開熱血對決，11月5日起至11月13日進行七戰四勝的賽事，將由樂天桃猿對戰中信兄弟，競爭今年的總冠軍金盃，中華電信MOD與Hami Video全程轉播「2022 CPBL中華電信台灣大賽」，強打多視角、4D全視角轉播。

中華電信表示，11月5日第一場賽程，吸引兩隊眾多支持球迷到場賣力加油，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財代表出席擔任開球嘉賓，為熱血沸騰的「2022 CPBL中華電信台灣大賽」投下第一顆具代表性的一球。

中華電信表示，MOD與Hami Video全程轉播「2022 CPBL中華電信台灣大賽」，中華電信指出總共七戰四勝的年度總冠軍盛事，另在中信兄弟洲際棒球場的賽程，將持續提供多視角、4D全視角轉播，精采攻防瞬間絕不漏接。

中華電信指出，申租Hami Video「CPBLTV」館任一方案即可觀賞台灣大賽所有賽事，在全賽事及中信兄弟主場客戶另可觀賞多視角、4D全視角的多元角度，將啦啦隊特寫、主審視角、本壘打擊、壘包觸殺盡收眼底。

中華電信 中信兄弟 台灣大

延伸閱讀

「18歲公民權」修憲案公民複決 中選會將辦5場發表會

中職／台灣大賽再現本土防禦率王對決 前次是潘威倫、廖于誠

中職／G1本土先發連13年缺席 台灣大賽的難言之隱

圖輯／中職台灣大賽中信兄弟再下一城 泰樂獲選MVP

相關新聞

佳世達董座看景氣：上半年若未落底 要有「過兩三年寒冬準備」

佳世達（2352）董事長陳其宏今（7）日表示，對於第4季及明年景氣展望，預估第4季會比第3季還糟；往明年看，希望如大家預...

蘋果與鴻海今早同步發出聲明 展現力挺鴻海訊號

蘋果公司（Apple）與鴻海（2317）今（7）日早上同步發出聲明，顯示在紅色供應鏈的威脅下，蘋果力挺鴻海的決心。這是蘋...

聯強今年營收中個位數增長 明年持平或小增

聯強（2347）今（7）日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全表示，在商用及半導體業務助攻下，預估本季營收將優於上...

鴻海鄭州廠風暴 中華信評：明年營收成長有下行風險

鴻海受富士康鄭州廠疫情爆發衝擊，營運狀況受市場關注，中華信評今（7）日發布最新報告指出，「中國大陸清零政策，可能會使鴻海...

億光控告專利侵權 特力屋：與供應商均簽訂不侵害專利保證

億光（2393）在台控告特力屋、展晟及中國電器專利侵權，於今（7）日，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力...

TrendForce：Q4 MLCC供應商平均BB Ratio將下滑至0.81

全球經濟數據疲弱，終端消費市場仍難以擺脫高通膨陰霾與升息壓力，而中國二十大會議後，政府堅守嚴格防疫政策不鬆綁，供應鏈上下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。