聯強今年營收中個位數增長 明年持平或小增

聯強（2347）今（7）日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全表示，在商用及半導體業務助攻下，預估本季營收將優於上季度，全年來看，今年營收將比去年有中個位數增長，至於2023年雖然較難預測，但公司仍看好營運可望持平或小幅增長。

展望本季，聯強預估營收表現將優於上季度，增長動能來自商用及半導體，至於消費性產品則持平上一季度，但相比去年同期有較大幅度衰退，主要是因去年第4季基期較高所致。至於毛利率則將維持今年第2季、第3季水準；全年來看，估今年營收相比去年有中個位數增長。

展望後市，杜書全指出，明年目前來看變數很多、變化很外，所以較難預測。明年最挑戰的是上半年，而下半年情勢會較明朗，整年來看，預估2023年可以持平今年或小幅成長，成長來自商用及半導體，而消費性產品將是挑戰最大的業務。

聯強今年第3季庫存金額來到640億元，季增75億元。針對庫存狀況，聯強表示，從10月底數字來看，庫存已經開始往下降，整個庫存狀況相信第4季會有相當的改善；從庫存天數來看，預估短期應在50-55天之間，到明年第2季希望降至40-45天。