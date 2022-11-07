快訊

莊凌芸父心臟病發猝死車上 親姊痛失兩至親：放心飛，會重逢的

日本史的億萬商機！木村拓哉「岐阜信長祭」現象級行銷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯強今年營收中個位數增長 明年持平或小增

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
聯強今（7）日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全表示，在商用及半導體業務助攻下，預估本季營收將優於上季度。聯合報系資料照／記者吳凱中 攝影 吳凱中
聯強今（7）日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全表示，在商用及半導體業務助攻下，預估本季營收將優於上季度。聯合報系資料照／記者吳凱中 攝影 吳凱中

聯強（2347）今（7）日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全表示，在商用及半導體業務助攻下，預估本季營收將優於上季度，全年來看，今年營收將比去年有中個位數增長，至於2023年雖然較難預測，但公司仍看好營運可望持平或小幅增長。

展望本季，聯強預估營收表現將優於上季度，增長動能來自商用及半導體，至於消費性產品則持平上一季度，但相比去年同期有較大幅度衰退，主要是因去年第4季基期較高所致。至於毛利率則將維持今年第2季、第3季水準；全年來看，估今年營收相比去年有中個位數增長。

展望後市，杜書全指出，明年目前來看變數很多、變化很外，所以較難預測。明年最挑戰的是上半年，而下半年情勢會較明朗，整年來看，預估2023年可以持平今年或小幅成長，成長來自商用及半導體，而消費性產品將是挑戰最大的業務。

聯強今年第3季庫存金額來到640億元，季增75億元。針對庫存狀況，聯強表示，從10月底數字來看，庫存已經開始往下降，整個庫存狀況相信第4季會有相當的改善；從庫存天數來看，預估短期應在50-55天之間，到明年第2季希望降至40-45天。

聯強 營收

延伸閱讀

聯強：第4季商用與半導體續強 庫存調整至明年

聯強10月營收再創同期新高 年成長9%

該參加00878除息嗎？專家建議新手：用「這方式」買進試試水溫

台股重量級法說大戲 上秀

相關新聞

佳世達董座看景氣：上半年若未落底 要有「過兩三年寒冬準備」

佳世達（2352）董事長陳其宏今（7）日表示，對於第4季及明年景氣展望，預估第4季會比第3季還糟；往明年看，希望如大家預...

蘋果與鴻海今早同步發出聲明 展現力挺鴻海訊號

蘋果公司（Apple）與鴻海（2317）今（7）日早上同步發出聲明，顯示在紅色供應鏈的威脅下，蘋果力挺鴻海的決心。這是蘋...

聯強今年營收中個位數增長 明年持平或小增

聯強（2347）今（7）日舉行法說會，展望後市，聯強集團副總裁杜書全表示，在商用及半導體業務助攻下，預估本季營收將優於上...

鴻海鄭州廠風暴 中華信評：明年營收成長有下行風險

鴻海受富士康鄭州廠疫情爆發衝擊，營運狀況受市場關注，中華信評今（7）日發布最新報告指出，「中國大陸清零政策，可能會使鴻海...

億光控告專利侵權 特力屋：與供應商均簽訂不侵害專利保證

億光（2393）在台控告特力屋、展晟及中國電器專利侵權，於今（7）日，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力...

TrendForce：Q4 MLCC供應商平均BB Ratio將下滑至0.81

全球經濟數據疲弱，終端消費市場仍難以擺脫高通膨陰霾與升息壓力，而中國二十大會議後，政府堅守嚴格防疫政策不鬆綁，供應鏈上下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。