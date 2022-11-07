樺漢10月營收年增31.6％ 創同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2022年10月自結合併營收達105.28億元，月減11.8%，但仍年增31.6％；累計2022年1至10月自結合併營收達936.51億元，較去年同期成長25.9％，10月及前十月皆改寫歷年同期新高，為今年第4季營收表現有機會保持年增率高成長吃下定心丸。

樺漢表示，受惠於主要客戶對於集團旗下工控設計、系統整合、品牌通路保持良好的訂單出貨需求，在各國邊境陸續解封，帶動料況供應、物流交通等穩定順暢下，挹注集團三大事業體的10月營收的年增率分別為工控設計38％、系統整合51.1％、品牌通路9.1％。

其成長動能在工控設計部分，受惠於全球客戶對樺漢客製化工控設計服務的信賴，硬件系統的需求明顯快速增加。尤其樺漢個體方面，在主要歐美市場之智能零售、智慧金融、娛樂博弈等客戶的拉貨力道提升，加上匈牙利布達佩斯廠，隨著主要智慧金融客戶對於大型智能互動式自助提款機、結帳機等整機的需求持續提高，新業績的加乘下，挹注個體10月營收遞出較去年同期大幅成長1.07倍，累計今年前10月營收年增率更達49.3％。

品牌通路方面，儘管今年以來地緣政治、缺料等大環境影響整體營運成長表現，然受惠於基礎建設、國際知名品牌電動車之智能工廠等對樺漢集團IoT的硬軟解決方案穩健的需求，隨著料況供應逐步緩解，穩固樺漢集團營收規模的基礎。

至於系統整合部分，為因應智慧城市、先進製程產業未來發展的前景，包括政府與學校機構、半導體等客戶仍持續投入資本支出擴廠增產、基礎建設，帶動機電工程的設備出貨與服務增加，貢獻10月營收仍呈月增、年增的態勢。