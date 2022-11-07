達擎攜手中醫大新竹附醫 推達文西外接3D影像解決方案

友達（2409）旗下專精工商應用顯示器的子公司達擎積極布局智慧醫療，於11月5、6日在中國醫藥大學新竹附設醫院召開的「國際大腸直腸外科論壇」中，成功導入達文西外接3D影像解決方案。達擎將達文西手術實況的3D高解析度影像，透過即時影像處理技術搭配高畫質3D醫療顯示器，以同步視訊方式，將手術過程呈現於與會的國內外醫師眼前。

相較於傳統手術，達文西手術系統透過醫師操作機械手臂執行手術，搭配先進的內視鏡與器械手腕設計來進行複雜的手術，同時提供十倍放大及3D立體視覺效果，成為患者在手術治療時的新選擇。達擎在本次的論壇中提供「達文西外接3D影像解決方案」，可將達文西手術機器手臂的3D影像，透過即時影像處理技術轉換為成1080p的高解析度畫質，將3D擬真畫面即時呈現於32吋4K 3D醫療顯示器。在會議室觀摩的醫師們只要戴上偏光眼鏡，就能與執刀醫師看到同步的3D立體影像，如臨操作台現場，縮短達文西手術的學習曲線。

中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒表示：「新竹附醫成為北台灣達文西大腸直腸外科手術觀摩中心，今年論壇有來自國內外約百位大腸直腸外科醫師參與。很高興能與達擎合作，透過達文西外接3D影像解決方案，讓醫師在不同空間或平台，也可以觀看到和手術室中一致的真實3D畫面。藉由實際案例幫助醫師觀摩學習，進行經驗傳承分享與討論，國內醫師不用出國，就可以學到最先進的達文西手術技術。」

中國醫藥大學新竹附設醫院外科部部長沈名吟指出，新竹附醫截至今年10月底，已經進行151例達文西手術，包含大腸直腸外科，泌尿科，一般外科，婦科，耳鼻喉科以及減重外科等。院方重視醫療人才培育，國際大腸直腸外科論壇這項跨國醫學交流今年邁入第12年，今年來自台灣、法國、香港、英國、義大利、美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞十國醫師參與活動，希望透過更多醫療技術的整合，落實以人為本的在地醫療服務，並開拓醫療團隊的國際視野、提升國際醫學交流。

達擎的達文西外接3D影像解決方案具備低延遲性、高即時性、高解析3D影像及擬真畫質等特性，最多能夠支援六個影像輸出，提供手術室內外同步使用，讓3D手術會診、教學及觀摩更加便利。此方案搭載的32吋3D醫療顯示器，採用達擎獨家3D垂直寬視角技術，垂直方向的可視範圍比目前市面上3D 顯示器增加135%，可讓不同身高的醫務人員，同時看到極佳的3D影像品質; 加上針對手術所開發、領先業界的超廣色域擬真技術，能將組織結構及組織邊緣等易被忽視的細節精準呈現，並大幅改善觀看3D影像時的頭暈或不適感。

達擎將持續以領先3D顯示技術為核心，與醫療垂直市場夥伴深化合作，從全3D手術情境的術前規劃及預測、術中診斷輔助及手術導航，延伸至3D遠距手術影像串流和教學，提供更完整有效率的3D軟硬體解決方案，滿足台灣先進醫療需求。期望能與合作夥伴們共同建構完整的台灣醫療生態系，推動在地合作，接軌國際。