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佳世達陳其宏：今年Q4「旺季更不旺」 明年上半年不會好

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
佳世達董事長陳其宏。聯合報系資料照／記者潘俊宏 攝影
佳世達董事長陳其宏。聯合報系資料照／記者潘俊宏 攝影

佳世達（2352）集團今（7）日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏示警，今年第4季營運將比第3季差，特別是在資訊事業，11月、12月業績肯定比去年同期差，整體第4季是「旺季更不旺」，至於明年上半年也不會好。

展望第4季，陳其宏表示，今年第4季營運將比第3季差，特別是在資訊事業，雖10月營收跟去年同期持平，但11月、12月業績肯定比去年同期差，預計整體第4季將比去年同期差，是「旺季更不旺」。

陳其宏指出，目前全球經濟黑天鵝還很多，展望2023年，預估第1、第2季不會好，這是業界普遍共識，而景氣會不會在上半年落底，目前還沒有那麼明確，業界期盼明年下半年營運逐步回升，但還是要看俄烏戰爭要打多久等因素，若情況不如預期，「明年大家要有過寒冬準備。」

佳世達總經理黃漢州表示，佳世達強調面對大環境要審慎應對，包含通膨、戰爭、疫情、升息、市場買氣等大環境景氣持續帶來營運面的挑戰，仍需審慎應對。

在事業群及成長動能方面，IT高附加價值產品線持續優化。黃漢州坦白，消費性IT產業整個市場往下走，但佳世達目標是要交出優於產業平均值的成績。

黃漢州指出，醫療事業維持高度成長，包含醫院營運健康、透析產品及耗材市場需求回溫及快速整合強化事業群綜效；而解決方案事業布局要加深加廣，包含數位轉型、新基礎建設等需求穩定，持續滿足客戶需求。網路通訊部分，新產品陸續出貨，越南新產能將於11月中量產。

以今年第3季來看，以顯示器、投影機為主的資訊事業營收占比達61%，其次為網通通訊（NCG）13%及智能方案（13%），剩下則為醫療8%跟其他5%。

到今年第3季，佳世達各大業群營收相比去年同期，醫療事業年增33%、網通事業年增38%，智能方案年增4%，三者毛利率與營業淨利率皆較去年同期提升，資訊事業年減2%。

另，佳世達近年強調將提高高附加價值事業營收過半，目前已達到47%。陳其宏指出，預計今年第4季單季就會達到近50%。而2023年會公布何時達到高附加價值事業獲利過半時間表。

佳世達 陳其宏 營收

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