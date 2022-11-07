鴻海鄭州廠風暴 中華信評：明年營收成長有下行風險

鴻海受富士康鄭州廠疫情爆發衝擊，營運狀況受市場關注，中華信評今（7）日發布最新報告指出，「中國大陸清零政策，可能會使鴻海加快其分散全球營運版圖的腳步」，大陸鄭州封城政策可能會影響鴻海的iPhone出貨量，並示警鴻海營收成長在明年可能面臨下行風險。

中華信評認為，由於蘋果可能藉由將訂單轉移至其他電子製造服務供應商來加快分散高階iPhone的生產相關風險，2023年鴻海營收成長可能因此面臨下行風險。中華信評分析，蘋果採取前述措施的主要可能原因，在於大陸不太可能在短時間內大幅改變清零政策。

中華信評指出，儘管鴻海(twAA+/Stable/twA-1+)在疫情期間限制員工在工廠內的移動情形，但鄭州廠產能利用率短期內仍難以恢復正常。鴻海也可能會產生額外的成本，例如加班費與激勵獎金，以留住員工並維持產能利用率。鴻海的鄭州廠約有20萬名員工，為鴻海主要的iPhone生產基地。

即便面臨挑戰，中華信評認為，未來幾個月iPhone出貨量受到的影響應在可控管的範圍內，主因鴻海在生產管理方面擁有出色記錄，在疫情期間藉由其分散在中國的產能，持續為客戶提供服務 。

中華信評也提到，因新iPhone產品上市，且蘋果委由鴻海代工的占比提升，鴻海今年9月的銷售年增40%；預期鴻海的營收成長速度雖將稍微趨緩，但今年全年仍可能成長11%至13%。

展望鴻海未來佈局，中華信評認為，隨美中緊張局勢加劇，鴻海應會逐漸擴大其營運版圖。鴻海已在中國境外組裝大部分的網路與通訊產品，如台灣與墨西哥等地，但鴻海約75%產能仍在中國，以組裝iPhone產能最大宗。

中華信評預估，越南與印度政府帶領並改善其基礎設施，鴻海應會逐步擴充其在此兩國生產線。此外，鴻海在電動車業務方面的積極發展，因電動車業務大部分投資與專案皆位於大陸境外，也可望成為期地理區域分散性的重要推動因素。