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聯電10月營收月減3.47％ 仍創同期新高

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）今（7）日公布2022年10月自結合併營收243.44億元，月減3.47％、年增27.07％，改寫同期新高；累計前10月合併營收2,352.13億元，年增35.91％，續創同期新高。聯電今日股價收盤上漲1.15元，收在40.05元，站上40元大關。

聯電日前法說會上表示，預期2022年第4季營運將無法避免受到半導體庫存調整影響，晶圓出貨量將季減10％，稼動率將降至90％，平均銷售價格（ASP）將持平，毛利率略降至40～43％（low-40%），下修全年資本支出至30億美元。

聯電共同總經理王石坦言，受到通貨膨脹和俄烏戰爭的影響，預期會面臨需求疲軟的逆風。聯電無法避免受到半導體業庫存調整的影響，但會與客戶密切合作，以因應當前市場情況。與此同時，持續專注於符合客戶產品規劃的差異化製程技術，以強化客戶的競爭力。

王石說，隨著智慧手機和其他終端設備逐漸採用OLED面板，相信以聯電在OLED顯示驅動晶片領域領先地位，將持續推動22/28奈米的增長。此外，在本季也看到車用晶片業務的成長趨勢，將繼續與現有和潛在的車用晶片客戶尋求更多合作機會來維持聯電未來的成長動能。

聯電 晶圓代工廠

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