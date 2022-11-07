億光控告專利侵權 特力屋：與供應商均簽訂不侵害專利保證

億光（2393）在台控告特力屋、展晟及中國電器專利侵權，於今（7）日，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋、展晟照明及中國電器所販賣之燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264，並向被告請求損害賠償3億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

對此，特力（2908）表示，特力屋為家庭用品及修繕器具的販售賣場，業務性質為商品通路，本身並不從事商品製造，貨源均仰賴供應商提供，包括自有品牌商品在內，與供應商均簽訂不侵害專利權保證，此次億光聲稱其專利受到侵害之爭議，對特力屋本身營運不會造成任何影響。

特力屋表示，一向致力保障他人合法智慧財產權，亦不願介入他人間之專利爭議，特力屋非但對億光電子的專利內容並不知悉，且供應商在交貨時，相關被指稱侵權的結構業已封裝於商品內，在不破壞商品的情況下，亦無從得知其構造，因此特力屋並無任何侵害他人專利權之故意存在。特力屋將持續以謹慎之態度處理本件專利爭議，希望釐清事實同時保障自身合法權益。

億光聲明，特力屋的自有品牌及其所販賣的Toshiba、東亞等LED產品，展晟販賣之舞光LED產品，中國電器販賣之東亞LED產品，已侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264。該些專利與LED支架封裝技術及結構相關，可提高發光裝置的生產速度及良率，且提高發光裝置導電及散熱效果，不僅可用於照明LED產品，更可涵蓋背光及車用LED等用途。

億光重申專利權的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。億光不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利。