快訊

中職／兄弟四番陳子豪冠軍戰連4場貢獻打點 直逼恰恰鬼神紀錄

飆罵唐寶寶炸物老闆網上討饒 卻被眼尖網友發現「吃錯藥」

委員買菜被罵！不公布高端EUA審查名單 王必勝：怕專家受霸凌

群創發表獨步全球車用曲面雙螢幕、新世代POS機 引領智慧應用商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
群創推出27.2吋「異形曲面雙螢幕—整合式座艙顯示系統」，布局智慧交通場域。圖片提供／群創
群創推出27.2吋「異形曲面雙螢幕—整合式座艙顯示系統」，布局智慧交通場域。圖片提供／群創

看準5G、AIoT數位時代潮流，群創（3481）積極跨界多元場域應用，包括智慧交通、智慧零售、智慧醫療、智慧娛樂等市場，並持續朝高附加價值產品發展。群創今年更擴大布局國際產業鏈，攜手合作夥伴提供客戶創新場域解決方案，尤其於智慧交通與智慧零售場域上，建立關鍵顯示技術優勢，朝向高質化系統整合服務發展，創造有機成長。

群創總經理楊柱祥表示：「一場疫情顛覆過往的商業、工作、服務等模式，並加速催化5G、AI、物聯網及科技等進步。我們相信面板將會是一個更加智慧化及生活化的產品，無論在智慧新零售、車用、醫療等應用領域，都可以看到更多客製化及利基化商品，對於高質量面板產能的需求也相對自然提高。此外，隨著各國邊境解封，期許能激發更多解封商機，群創將力拚相關智慧場域應用輸出海外，藉由與國際策略夥伴、供應商與客戶緊密合作，將共創顯示科技嶄新格局。」

全球電動車市場快速發展，智慧座艙將駕駛及乘客的工作、購物、娛樂等活動作更多串聯，重新定義了汽車不再只是交通工具，也推升全球車用顯示器邁向大型一體化、模組化發展。群創獨步全球推出結合儀表板及中控台顯示器的「曲面雙螢幕─整合式座艙顯示系統」，兼具一體化雙螢幕、超薄窄邊框及異形曲面美感設計特性，有別於傳統平面方形螢幕，異形曲面造型有效提升汽車內裝整體設計感，另可搭載數位相機系統( Digital Camera System, DCS)，透過紅外線鏡頭偵測駕駛專注程度。

隨著邁入電動車世界，為了達成更好的駕乘體驗，車廠不斷追求創新設計與科技表現，雙螢幕整合特性可將色域與亮度調整趨近一致，並可簡化與其他行車軟硬體系統整合，符合各家車廠在車體內裝、外觀設計與軟硬體結合等差異化競逐的目標。有鑑於此，群創善用自動化整合製造經驗，以高度自動化完成顯示模組組裝，提高製造效率，提升製程品質，減少人力負荷，強攻車載面板市場，已成為歐、美、中等多家汽車大廠的一級供應商。

在全球智慧與數位化的浪潮下，改變了全球的消費習慣與模式，並同時推升零售業躍入新世代智慧商業模式，包括超商、量販、餐飲百貨等通路。群創深耕智慧零售場域多年，與國際日本策略夥伴共同合作，攜手開發多元尺寸「新世代POS系統」解決方案，搭載群創獨家12吋至15.6吋觸控顯示器，具備IPS廣視角、廣溫、高亮度及高可靠度等特性，並同時導入物聯網雲端服務，使新世代POS機能呈現多元即時豐富訊息，大幅提升消費者多元有趣的互動購物體驗，進入數位時代生活新潮流。

群創推出結合儀表板及中控台顯示器的「雙螢幕—整合式座艙顯示系統」，加速智慧移動生活。圖片提供／群創
群創推出結合儀表板及中控台顯示器的「雙螢幕—整合式座艙顯示系統」，加速智慧移動生活。圖片提供／群創

群創 雙螢幕 面板 顯示器 電動車

延伸閱讀

面板業迎寒冬 王美花：今年整體出口有機會守正成長

電子業景氣冷！面板雙虎保守 嚴控金流

友達、群創 四檔有看頭

友達（2409）、群創（3481）第四季也會虧損？分析師： 股價要強勢得看「它」

相關新聞

不忍了！億光在台控告特力屋等3公司LED產品專利侵權 求償3億

億光電子（2393）今(7)日向臺灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋股份有限公司、展晟照明股份有限公司及中...

億光控告侵權…特力屋：貨源為供應商提供 無侵害專利權

LED大廠億光電子（2393）今（7）日向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋股份有限公司、展晟照明股份有...

鴻海鄭州廠風暴 中華信評：明年營收成長有下行風險

鴻海受富士康鄭州廠疫情爆發衝擊，營運狀況受市場關注，中華信評今（7）日發布最新報告指出，「中國大陸清零政策，可能會使鴻海...

億光控告專利侵權 特力屋：與供應商均簽訂不侵害專利保證

億光（2393）在台控告特力屋、展晟及中國電器專利侵權，於今（7）日，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力...

TrendForce：Q4 MLCC供應商平均BB Ratio將下滑至0.81

全球經濟數據疲弱，終端消費市場仍難以擺脫高通膨陰霾與升息壓力，而中國二十大會議後，政府堅守嚴格防疫政策不鬆綁，供應鏈上下...

超車竹科、中科 前8月南科營業額年增31.9％居首

主計總處發布國情統計，今(111)年8月底新竹、中部與南部三大科學園區營業額2兆7565億元，較上年同期增16.3％，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。