群創發表獨步全球車用曲面雙螢幕、新世代POS機 引領智慧應用商機

看準5G、AIoT數位時代潮流，群創（3481）積極跨界多元場域應用，包括智慧交通、智慧零售、智慧醫療、智慧娛樂等市場，並持續朝高附加價值產品發展。群創今年更擴大布局國際產業鏈，攜手合作夥伴提供客戶創新場域解決方案，尤其於智慧交通與智慧零售場域上，建立關鍵顯示技術優勢，朝向高質化系統整合服務發展，創造有機成長。

群創總經理楊柱祥表示：「一場疫情顛覆過往的商業、工作、服務等模式，並加速催化5G、AI、物聯網及科技等進步。我們相信面板將會是一個更加智慧化及生活化的產品，無論在智慧新零售、車用、醫療等應用領域，都可以看到更多客製化及利基化商品，對於高質量面板產能的需求也相對自然提高。此外，隨著各國邊境解封，期許能激發更多解封商機，群創將力拚相關智慧場域應用輸出海外，藉由與國際策略夥伴、供應商與客戶緊密合作，將共創顯示科技嶄新格局。」

全球電動車市場快速發展，智慧座艙將駕駛及乘客的工作、購物、娛樂等活動作更多串聯，重新定義了汽車不再只是交通工具，也推升全球車用顯示器邁向大型一體化、模組化發展。群創獨步全球推出結合儀表板及中控台顯示器的「曲面雙螢幕─整合式座艙顯示系統」，兼具一體化雙螢幕、超薄窄邊框及異形曲面美感設計特性，有別於傳統平面方形螢幕，異形曲面造型有效提升汽車內裝整體設計感，另可搭載數位相機系統( Digital Camera System, DCS)，透過紅外線鏡頭偵測駕駛專注程度。

隨著邁入電動車世界，為了達成更好的駕乘體驗，車廠不斷追求創新設計與科技表現，雙螢幕整合特性可將色域與亮度調整趨近一致，並可簡化與其他行車軟硬體系統整合，符合各家車廠在車體內裝、外觀設計與軟硬體結合等差異化競逐的目標。有鑑於此，群創善用自動化整合製造經驗，以高度自動化完成顯示模組組裝，提高製造效率，提升製程品質，減少人力負荷，強攻車載面板市場，已成為歐、美、中等多家汽車大廠的一級供應商。

在全球智慧與數位化的浪潮下，改變了全球的消費習慣與模式，並同時推升零售業躍入新世代智慧商業模式，包括超商、量販、餐飲百貨等通路。群創深耕智慧零售場域多年，與國際日本策略夥伴共同合作，攜手開發多元尺寸「新世代POS系統」解決方案，搭載群創獨家12吋至15.6吋觸控顯示器，具備IPS廣視角、廣溫、高亮度及高可靠度等特性，並同時導入物聯網雲端服務，使新世代POS機能呈現多元即時豐富訊息，大幅提升消費者多元有趣的互動購物體驗，進入數位時代生活新潮流。