億光控告侵權 特力屋：貨源為供應商提供 無侵害專利權

LED大廠億光電子（2393）今（7）日向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋股份有限公司、展晟照明股份有限公司及中國電器股份有限公司販賣之燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264。

特力屋今發出聲明表示，特力屋為家庭用品及修繕器具之販售賣場，業務性質為商品通路，本身並不從事商品製造，貨源均仰賴供應商提供，包括自有品牌商品，本次億光電子聲稱其專利受到侵害之爭議，對特力屋本身營運不會造成任何影響。

特力屋表示，公司一向致力保障他人合法智慧財產權，亦不願介入他人間之專利爭議，特力屋非但對億光電子之專利內容並不知悉，且供應商在交貨時，相關被指稱侵權之結構業已封裝於商品內，在不破壞商品之情況下亦無從得知其構造，因此特力屋並無任何侵害他人專利權之故意存在。

特力屋將持續以謹慎之態度處理本件專利爭議，希望釐清事實同時保障自身合法權益。