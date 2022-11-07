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台大創創中心攜手華碩成立企業加速器 鎖定三大領域

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台大創創中心攜手華碩，瞄準「電動車應用」、「綠色科技」及「遊戲化體驗」作為主要招募領域，盼與新創團隊共同開拓新技術與商業模式。華碩／提供
台大創創中心攜手華碩，瞄準「電動車應用」、「綠色科技」及「遊戲化體驗」作為主要招募領域，盼與新創團隊共同開拓新技術與商業模式。華碩／提供

長久致力活化台灣新創生態的台大創創中心，近年來積極與企業合作，成立企業加速器，協助企業外部創新的同時，也提供新創團隊探索更多發展可能。此次，台大創創中心攜手華碩（2357），瞄準「電動車應用」、「綠色科技」及「遊戲化體驗」作為主要招募領域，盼與新創團隊共同開拓新技術與商業模式，並於未來導入市場。

看準台大創創中心的豐富經驗，華碩在合作中將以企業的角色協助新創團隊，並期以從中獲得外部的創新動能。華碩共同執行長許先越表示，華碩希望透過與台大創創中心的合作，共同招攬優秀的新創團隊。談及華碩與新創合作的定位，許先越補充，華碩有豐富的商業經驗與通路資源，可加速新創團隊把構想帶到市場的進程，期許與新創團隊能運用各自的優勢，攜手合作，共創雙贏。

華碩與台大創創中心的加速器瞄準三大領域：「電動車應用」鎖定於顯示螢幕、充電系統、延伸應用等領域發展技術；「綠色科技」方面著重綠色能源以及環境氣候層面，希望能新創團隊能達到提升產品效能、減少碳排放的目標。關於「遊戲化體驗」，則希望團隊以軟體或服務的角度，設計有趣的虛實整合體驗，並活化華碩現有資產。

台大創創中心執行長曾正忠教授說，先有策略，而後透過企業垂直加速器合作，招募適合的新創團隊展開專案，以有系統的驗證方式，陪伴企業加速創新步伐，找到成長新商機。台大創創中心以平台角色，本次攜手華碩期望能在和團隊的過程中不斷推薦，搶攻永續發展市場，協助企業優化創新，同時帶動新創團隊的潛能。

透過台大創創中心多種資源整合，配合企業及團隊各自優勢，協助接軌，希望在相互扶持的合作上，能迅速看到亮眼成績，創造多贏局面。

華碩 台大 大創

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