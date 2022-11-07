Gogolook與刑事局合作 每月揪出數百詐騙網域

陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook與刑事局共同研發「詐騙網域AI偵測系統」，每月偵測揪出數百個新生成的偽冒網域，在詐騙集團散布前就啟動防護機制，有效降低可能造成的潛在財損。

近來詐騙集團偽冒衛福部、健保署等政府機關，透過簡訊或社群軟體散布釣魚網站。Gogolook今天發布新聞稿指出，與內政部警政署刑事局的165專線共同開發全新「詐騙網域AI（人工智慧）偵測系統」，透過建置全球性的掃描監測引擎，再利用大數據的文字探勘AI技術，自動分析詐騙網站，在詐騙網站建置初期、尚未開始散播前，由相關單位偵測並啟動防護機制。

自今年8月啟用Gogolook詐騙網域AI偵測系統後，已偵測上千個偽冒政府部門詐騙網域並啟動防護機制，估計降低上千萬元的潛在財損。

刑事局局長李西河說，刑事局加強與電信業者、簡訊業者的合作，從源頭封阻詐騙簡訊常見的關鍵字，讓近期詐騙簡訊大幅下降。為進一步防止詐騙網域蔓延，刑事局持續蒐集詐騙網址及相關犯罪手法，與Gogolook共同開發符合國內需求的詐騙網域AI偵測系統。