帆宣系統科技進駐高雄亞灣 盼打造示範智慧城市

半導體設備及系統整合、智慧研發製造大廠帆宣系統科技，宣布將進駐亞灣5G AIoT創新園區成立高雄營運處，提供產業鏈開發與驗證智慧城市、5G專網等相關科技產品與技術。

高雄市政府經發局今天透過新聞稿宣布此消息，並表示帆宣系統科技將強化技術研發量能與技術移轉效率，推動高雄成為智慧城市示範城市，朝整城輸出方向努力。

帆宣系統科技董事長高新明指出，帆宣集團1988年成立初期，以高科技產業所用設備及材料的銷售維修服務為主，之後跨足IT相關材料銷售，以及食品、醫藥等領域，目前以代理銷售半導體等高科技設備、工程設計、系統應用、研發製造等4大事業群為核心，提供客戶更多元的專業服務。

此外，更提供智慧住宅、智慧製造、智慧醫療等系統整合與測試，另有5G專網基地台與核心網設備開發測試使用，協助智慧社區、智慧商務、智慧能源及韌性城市等大型智慧城市的系統整合、相關零組件或設備研發測試使用，將助5G AIoT創新園區打造高雄成為全台最具代表的5G專網智慧城市。

高雄市政府經發局長廖泰翔說，產業轉型、增加就業是高雄市長陳其邁2大優先政策，跨足半導體及智慧研發製造的帆宣科技進駐亞灣，凸顯產業轉型有成吸引關鍵大廠落地，市府一定會提供最好的服務，攜手打造智慧城市，整城輸出到全球市場。