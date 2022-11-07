快訊

他看過9萬人腸鏡，發現這種腸道「最漂亮」！腸道健康、預防失智都靠這習慣

故宮公然說謊！ 陳學聖：「黃河蘭州浮橋圖」案早懲處了且原圖無損

德國羽賽／冤！裁判承認誤判為時已晚 周天成為選手發聲

億光在台控告特力屋、展晟及中國電器專利侵權

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

億光電子（2393）於今（7）日，向台灣智慧財產及商業法院提起專利侵權訴訟，控告特力屋股份有限公司、展晟照明股份有限公司及中國電器股份有限公司所販賣之燈泡、燈管及吸頂燈等系列LED產品侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264，並向被告請求損害賠償新台幣三億元及立即停止製造、進口、販賣該系列侵權產品。

億光聲明，特力屋的自有品牌及其所販賣的Toshiba、東亞等LED產品，展晟販賣之舞光LED產品，中國電器販賣之東亞LED產品，已侵害億光台灣專利TWI665406、TWI644055及TWI553264。該些專利與LED支架封裝技術及結構相關，可提高發光裝置的生產速度及良率，且提高發光裝置導電及散熱效果，不僅可用於照明LED產品，更可涵蓋背光及車用LED等用途。

億光並重申專利權的目的是為了保護創新研發成果，並且鼓勵產業發展；針對市場上不法的侵權行為，億光將採取法律行動，絕不寬貸，以捍衛億光尊重智慧財產權之一貫立場。

億光也表示，該公司不斷投入及擴充技術及產品的研發、製造及設計的能力，加深智慧財產權的佈局，以強化產品的競爭力。目前已取得美、中、日、歐、韓及台等地區多件關鍵專利，將持續提供客戶優質的服務以及產品。

億光 LED

延伸閱讀

特力屋賣場進駐台東市區 預計明年下半年可營運

LED龍頭富采第3季轉虧 估第4季營收再呈雙位數下滑

「看到父親躺母親床就生氣」 小孩忍不住揭母染男鄰居

快餐「真功夫」涉侵權李小龍肖像動作 20個商標被宣告無效

相關新聞

台積電1奈米廠傳落腳桃園 經長王美花：絕非選舉考量

國民黨質疑台積電1奈米廠傳落腳桃園是選舉考量，經濟部長王美花今天強調，竹科龍潭園區的擴區討論已久，對大型投資的用地、用水...

鴻海富士康鄭州廠今啟動招工 力拚盡快恢復產能

鴻海（2317）旗下鄭州富士康iDPBG事業群今（7）日上午公告，即將啟動招工，具體招工政策是以小時計算，每小時工資人民...

【專家之眼】台積電的另一隱憂—全球稅改

先進製程晶片需求退減與美中政治經濟角力，使全球半導體業發展進程受創，台積電當下的考驗，除整體經濟的逆風局勢外，也面臨對於...

AI新科技 創造就業機會

問：科技的進步日新月異，尤其AI出現，對勞動市場恐造成更全面的衝擊，社會是否能承受？

面板驅動IC急凍 引爆裁員潮

面板市況颳寒風，繼群創高層10月起減薪之後，上游關鍵零組件驅動IC業者營運更險峻，已有指標廠近期跟進高階經理人減薪，並規...

台廠跟團 搶搭6G早班車

全球科技大咖開始探討下世代第六代行動通訊技術（6G）應用願景及技術標準，業界形容，6G早班車快開了，全球兩大陣營：次世代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。