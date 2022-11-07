鴻海富士康鄭州廠今啟動招工 力拚盡快恢復產能

鴻海（2317）旗下鄭州富士康iDPBG事業群今（7）日上午公告，即將啟動招工，具體招工政策是以小時計算，每小時工資人民幣30元，工期至2023年2月15日，同時，為鼓勵老員工返廠，10月10日至11月5日期間離職返鄉人員，入職後將給予一次性關愛補貼人民幣500元。

鄭州富士康iDPBG事業群表示，疫情擾亂了我們的工作與生活，在政府統一部署下，公司當前各項防疫措施已取得階段性成效，園區生產與生活秩序陸續恢復正常。

供應鏈人士今天表示，中國大陸鄭州市預計本周之後，當地疫情可取得明顯控制，同時，在官方與客戶支持之下，鴻海鄭州廠的目標是在11月下旬可以回到滿載產能。

美國蘋果公司（Apple）今天也首次針對鴻海鄭州廠染疫事件發布聲明表示，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的需求依然強勁，在供應鏈員工健康優先下，將與供應鏈努力回到正常產能。