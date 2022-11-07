鴻海鄭州廠11月下旬恢復滿載 蘋果說Pro系列需求強勁

供應鏈人士今（7）日表示，中國大陸鄭州市預計本周之後，當地疫情可取得明顯控制，同時，在官方與客戶支持之下，鴻海（2317）鄭州廠的目標是在11月下旬可以回到滿載產能。

美國蘋果公司（Apple）今天也首次針對鴻海鄭州廠染疫事件發布聲明表示，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max的需求依然強勁，在供應鏈員工健康優先下，將與供應鏈努力回到正常產能。

蘋果今天表示，中國大陸鄭州的組裝廠暫時受到疫情影響，目前已顯著地降低營運程度，正如我們在疫情期間的一貫作法，我們正在優先考慮到供應鏈中，工人們的健康和安全。

蘋果指出，我們繼續看到iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的強勁需求，這兩款機型短時間內的出貨量，會比預期中來得少，因此，客戶收到產品的等待期將會更長，我們正在與供應商密切合作，以恢復正常生產水準，同時確保每個工人的健康和安全。