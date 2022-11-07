鴻海10月營收7,766億元創同期新高 將下調第4季展望

鴻海（2317）今（7）日公布2022年10月營收7,766億元，月減5.56%，年增40.97%，創同期新高。2022年前十個月營收為5.44兆元，年增16.89%，為歷年同期新高。

鴻海表示，對2022年第4季能見度原先為審慎樂觀，唯因疫情影響鄭州廠區之部分營運，公司將會下調第4季營運展望。

鴻海指出，目前鄭州廠區防疫以及營運狀況，河南省政府已明確表示，將一如既往全力支持鴻海，當前更是會戮力同心，以最快速度撲滅疫情，並恢復滿產能生產。

鴻海表示，2022年9月營收基期高，但10月營收年增率四成，與9月相當，創下歷年同期新高。從年對年表現來看，受惠10月新品上市，主要產品需求穩定，以及伺服器需求旺盛，四大類產品營收皆成長。其中電腦終端產品類別、消費智能產品類別、以及雲端網路產品類別，都有雙位數成長。元件以及其他產品類別，也維持成長。

至於鴻海10月營收，從月對月的表現來看，電腦終端產品類別受惠10月新品發布，與9月相比有雙位數成長。伺服器產品10月拉貨動能持續，因此，雲端網路產品類別，月對月有顯著成長。