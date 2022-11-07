快訊

第二組餐會照曝光！徐巧芯再批陳時中微醺摟人妻 對方老公就在旁邊

鴻海10月營收7,766億元創同期新高 將下調第4季展望

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

鴻海（2317）今（7）日公布2022年10月營收7,766億元，月減5.56%，年增40.97%，創同期新高。2022年前十個月營收為5.44兆元，年增16.89%，為歷年同期新高。

鴻海表示，對2022年第4季能見度原先為審慎樂觀，唯因疫情影響鄭州廠區之部分營運，公司將會下調第4季營運展望。

鴻海指出，目前鄭州廠區防疫以及營運狀況，河南省政府已明確表示，將一如既往全力支持鴻海，當前更是會戮力同心，以最快速度撲滅疫情，並恢復滿產能生產。

鴻海表示，2022年9月營收基期高，但10月營收年增率四成，與9月相當，創下歷年同期新高。從年對年表現來看，受惠10月新品上市，主要產品需求穩定，以及伺服器需求旺盛，四大類產品營收皆成長。其中電腦終端產品類別、消費智能產品類別、以及雲端網路產品類別，都有雙位數成長。元件以及其他產品類別，也維持成長。

至於鴻海10月營收，從月對月的表現來看，電腦終端產品類別受惠10月新品發布，與9月相比有雙位數成長。伺服器產品10月拉貨動能持續，因此，雲端網路產品類別，月對月有顯著成長。

鴻海 營收

延伸閱讀

鴻海印度廠 傳擴產iPhone

鴻海10日法說 外資提前送暖

鴻海攜手沙國公共投資基金　合資成立全新電動車品牌CEER

鄭州廠726宿舍員工被傳疫歿 鴻海澄清：惡意剪輯影片

相關新聞

面板驅動IC急凍 引爆裁員潮

面板市況颳寒風，繼群創高層10月起減薪之後，上游關鍵零組件驅動IC業者營運更險峻，已有指標廠近期跟進高階經理人減薪，並規...

台廠跟團 搶搭6G早班車

全球科技大咖開始探討下世代第六代行動通訊技術（6G）應用願景及技術標準，業界形容，6G早班車快開了，全球兩大陣營：次世代...

AI新科技 創造就業機會

問：科技的進步日新月異，尤其AI出現，對勞動市場恐造成更全面的衝擊，社會是否能承受？

美中角力新戰場 6G開火

美中科技大戰如火如荼，6G成新戰場，美國想重返行動通訊霸主地位，華為等大陸廠商實力也不容小覷，即便6G正式標準要到203...

鴻海印度廠 傳擴產iPhone

鴻海為避免受到大陸封控衝擊工廠生產，傳出有意加速擴增印度iPhone工廠產能腳步，短期目標iPhone「印度製造」明年要...

電子業景氣冷颼颼…IC設計業 獲利看淡

面板上游關鍵零組件驅動IC指標廠傳出規劃在農曆年前啟動裁員，業界人士坦言，不僅面板相關晶片廠壓力大，今年整個IC設計業都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。