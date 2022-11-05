野生教主出沒！NVIDIA黃仁勳突現身WirForce 2022

野生教主出沒！輝達（NVIDIA） 執行長黃仁勳驚喜現身 WirForce 2022 開幕夜現場，親自進入 BYOC 區與玩家打招呼，一一看著玩家帶來的電腦硬體，並與現場玩家談話互動，讓不少人驚呼「太神啦！」。

NVIDIA 執行長黃仁勳， 4 日深夜突然現身 WirForce BYOC區，讓所有玩家又驚又喜，紛紛拿出手機、照相機留下難得時刻。黃仁勳逐桌與玩家互動，詢問電腦使用狀態、遊玩內容，碰到玩家要求合照也來者不拒，發現玩家自拍角度卡卡，乾脆親自上手調整玩家拍攝角度，擊掌、握手樣樣來，甚至跟著玩家一起直播！現場還有玩家眼明手快，拿出 NVIDIA 顯卡彩盒、周邊紀念品請黃仁勳簽名，他也一一應允，展現親民態度。