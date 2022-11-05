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野生教主出沒！NVIDIA黃仁勳突現身WirForce 2022

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
NVIDIA 執行長黃仁勳（左）4日深夜驚喜現身 WirForce活動現場，與就肆電競 4Gamers 創辦人暨執行長黃智仁（右）逛攤位同樂。就肆電競 4Gamers／提供
NVIDIA 執行長黃仁勳（左）4日深夜驚喜現身 WirForce活動現場，與就肆電競 4Gamers 創辦人暨執行長黃智仁（右）逛攤位同樂。就肆電競 4Gamers／提供

野生教主出沒！輝達（NVIDIA） 執行長黃仁勳驚喜現身 WirForce 2022 開幕夜現場，親自進入 BYOC 區與玩家打招呼，一一看著玩家帶來的電腦硬體，並與現場玩家談話互動，讓不少人驚呼「太神啦！」。

NVIDIA 執行長黃仁勳， 4 日深夜突然現身 WirForce BYOC區，讓所有玩家又驚又喜，紛紛拿出手機、照相機留下難得時刻。黃仁勳逐桌與玩家互動，詢問電腦使用狀態、遊玩內容，碰到玩家要求合照也來者不拒，發現玩家自拍角度卡卡，乾脆親自上手調整玩家拍攝角度，擊掌、握手樣樣來，甚至跟著玩家一起直播！現場還有玩家眼明手快，拿出 NVIDIA 顯卡彩盒、周邊紀念品請黃仁勳簽名，他也一一應允，展現親民態度。

途經街機攤位，黃仁勳拿起了光線槍小試身手，也在 WirForce 休憩區與玩家們一同合影留念。黃仁勳最後更站上 WirForce 主舞台，高喊「GeForce Taiwan」並向所有玩家致意，掀起全場最大高潮。離去前，有玩家拿著麥克風狂喊 GeForce，他也接過麥克風跟著一起喊，又讓玩家一陣驚呼，直嚷實在太親民。黃仁勳在停留將近一小時，逐一繞完 WirForce 會場後，最後與友人一同離開會場。

途經街機攤位，NVIDIA 執行長黃仁勳拿起了光線槍小試身手，與現場玩家廝殺。就肆電競 4Gamers／提供
途經街機攤位，NVIDIA 執行長黃仁勳拿起了光線槍小試身手，與現場玩家廝殺。就肆電競 4Gamers／提供

黃仁勳 NVIDIA

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