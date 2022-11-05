大立光10月營收52.13億元、月增2% 為兩年來新高

大立光（3008）5日公布10月合併營收52.13億元，月成長2%，為2020年11月以來新高。大立光表示，依拉貨動能表現，11月約與10月差不多。

大立光10月年成長24%；累計今年前十月合併營收384.98億元，年成長1%。累計營收轉為正成長。大立光4日股價收1,905元，上漲10元，再度被信驊超車，落居股后。近一周來外資法人積極回補持股，累計連五買，外資持股比36.3%。

大立光董事長林恩平日前表示，依客戶釋出訂單，第4季產品結構與上季差不多，客戶將視那個機種賣的好適度調整。法人點名，大立光為iPhone 14鏡頭主力供應商，依林恩平釋出展望，市場法人預期，大立光今年全年營收高峰可能落於11月。

市場關注手機供應鏈需求狀況，林恩平坦言，「現在庫存是還滿多的」，不過，明年上半年鏡頭升級進展上，可變光圈的設計客戶導入變多、另外也增加潛望式鏡頭、8P（八片塑膠鏡片）的機種也更多；林恩平說，旗艦機種是客戶證明產品競爭力的指標，明年除了旗艦機種持續升級外，其他機種都有降規的趨勢。

儘管手機市況仍未明朗，惟大立光仍持續投入研發，提高競爭力，其中，大立光第3季研發費用一舉衝上12.37億元，季增27.6%，改寫新猷。大立光表示，主要因投入研發費用較高，「投入的領域是秘密，手機及非手機的應用都有。」