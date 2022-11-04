何謂「買家生態圈」？ 新南向出口實戰論壇將剖析

全球疫情爆發，在家工作成為新常態，帶動新南向市場物聯網IoT產業與應用市場快速成長，發展出數位經濟下的「買家生態圈」，而何謂「買家生態圈」？商研院今（4）日表示，數位經濟下的買家生態圈，除了傳統經銷通路，更包括終端客戶、系統整合商、顧問、技術新創平台（對接國內產業需求與海外創新技術產品），是一群新藍海買家，經銷商成為軟硬整合系統整合進口的最後一哩路。

為讓數位貿易時代的台灣新買家，成功出口新南向市場，商研院將於11月15日舉辦「2022新南向出口實戰論壇」，屆時將由商研院行銷所組長康耕輔、渥屋科技股份有限公司創辦人林孟緯等專家分享「數位貿易時代新買家，朝向產品與技術服務整合」主題，分析IoT產業在新南向市場的買家生態圈，拆解買家採購決策各關鍵環節，助攻業者迅速打入當地買家採購供應鏈。

商研院指出，傳統貿易是以「單品出口」，往往落入價格競爭的紅海。但隨著5G、大數據、人工智慧、物聯網、區塊鏈的發展、IoT業者開始透過「軟硬整合」的出口模式，提供買家客製化的解決方案，因此，數位經濟下新買家的採購需求與決策流程已大幅轉變。買家已經不只是認知中所謂的經銷商，而更包括多元的利益關係人，組成新買家生態圈，構成採購決策。

透過這次論壇，商研院行銷所組長康耕輔，及越南Vconnex Industry Technology SJC 行銷長Ms. Dao Thi Thao將分析這些傳統買家與新買家在採購決策流程中所著重的面向。渥屋科技創辦人林孟緯將就越南當地智慧生活市場所需的產品服務，來看台灣IoT產業如何透過系統整合解決方案及多元應用場景，拓展更多不同類型買家，發展智慧解決方案，成功出口新南向市場。

「2022新南向出口實戰論壇」11月15日下午，將於國泰萬怡酒店登場，論壇將邀請專家與業者，剖析「餐飲科技」、「買家生態」、「新創獨角獸」、「循環經濟」與「出海能力」五大議題。活動免費，報名網址為 (https://www.accupass.com/event/2210260217391683064599)。若無法共襄盛舉當日活動，亦可前往新興市場情報誌線上註冊會員後，於12月1日起至12月20日間登入觀看並體驗論壇當日的精彩內容。