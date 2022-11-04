快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

何謂「買家生態圈」？ 新南向出口實戰論壇將剖析

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
2022新南向出口實戰論壇講者。圖／商研院提供
2022新南向出口實戰論壇講者。圖／商研院提供

全球疫情爆發，在家工作成為新常態，帶動新南向市場物聯網IoT產業與應用市場快速成長，發展出數位經濟下的「買家生態圈」，而何謂「買家生態圈」？商研院今（4）日表示，數位經濟下的買家生態圈，除了傳統經銷通路，更包括終端客戶、系統整合商、顧問、技術新創平台（對接國內產業需求與海外創新技術產品），是一群新藍海買家，經銷商成為軟硬整合系統整合進口的最後一哩路。

為讓數位貿易時代的台灣新買家，成功出口新南向市場，商研院將於11月15日舉辦「2022新南向出口實戰論壇」，屆時將由商研院行銷所組長康耕輔、渥屋科技股份有限公司創辦人林孟緯等專家分享「數位貿易時代新買家，朝向產品與技術服務整合」主題，分析IoT產業在新南向市場的買家生態圈，拆解買家採購決策各關鍵環節，助攻業者迅速打入當地買家採購供應鏈。

商研院指出，傳統貿易是以「單品出口」，往往落入價格競爭的紅海。但隨著5G、大數據、人工智慧、物聯網、區塊鏈的發展、IoT業者開始透過「軟硬整合」的出口模式，提供買家客製化的解決方案，因此，數位經濟下新買家的採購需求與決策流程已大幅轉變。買家已經不只是認知中所謂的經銷商，而更包括多元的利益關係人，組成新買家生態圈，構成採購決策。

透過這次論壇，商研院行銷所組長康耕輔，及越南Vconnex Industry Technology SJC 行銷長Ms. Dao Thi Thao將分析這些傳統買家與新買家在採購決策流程中所著重的面向。渥屋科技創辦人林孟緯將就越南當地智慧生活市場所需的產品服務，來看台灣IoT產業如何透過系統整合解決方案及多元應用場景，拓展更多不同類型買家，發展智慧解決方案，成功出口新南向市場。

「2022新南向出口實戰論壇」11月15日下午，將於國泰萬怡酒店登場，論壇將邀請專家與業者，剖析「餐飲科技」、「買家生態」、「新創獨角獸」、「循環經濟」與「出海能力」五大議題。活動免費，報名網址為 (https://www.accupass.com/event/2210260217391683064599)。若無法共襄盛舉當日活動，亦可前往新興市場情報誌線上註冊會員後，於12月1日起至12月20日間登入觀看並體驗論壇當日的精彩內容。

新南向 生態

延伸閱讀

1-9月核准僑外投資金額年增1.5倍 丹麥大爆發成長152倍

東南亞疫情助攻 數位經濟突飛猛進

新南向電影節開幕 「聽見歌 再唱」導演慶幸逃過土石流

鄭運鵬臉書文湧多名越南正妹按讚 網諷：新南向政績

相關新聞

深圳觀瀾廠高價招聘小時工？ 鴻海說話了

鴻海（2317）集團iPhone生產大本營中國大陸鄭州廠遭疫情封控，為力保旺季iPhone產能，先前已宣布將啟動備援產能...

LEXUS在台25周年 累計銷售突破25萬台

Lexus銷售達成全新里程碑，自1997年導入台灣迄今，累計銷售突破25萬台。和泰車代理的Lexus品牌，25年來以「專...

張育美批「精準醫療發展劣勢」僅五行字 「淪為空談」

國民黨立委張育美今在立法院針對精準醫療議題質疑，政府報喜不報憂，經濟部提出專案報告說明的精準醫療發展劣勢，僅5行話寥寥說...

電競迷注意！亞洲最大娛樂嘉年華WirForce今日起登場

因疫情影響，睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11/6(日)，在圓山花博爭豔館及長廊廣場盛大舉行！四天...

新思升級版3奈米設計流程 獲台積電認證

新思科技今天宣布，數位與客製化設計流程已獲得台積電升級版3奈米（N3E）製程的認證。此外，這流程與旗下的基礎和介面矽智財...

茂迪產線產品改造升級 前三季獲利為去年近二倍

茂迪（6244）上半年積極針對台灣及大陸安徽廠進行茂迪改造升級，同時在產品轉換效率上的突破以及有效的降低成本，前三季度獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。