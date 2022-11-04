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美系大客戶手機助攻 新普10月營收年增5.1%

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

電池模組龍頭新普（6121）受惠美系客戶新機拉貨動能持續，帶動10月營收繳出雙成長，年增5.1%，為歷年同期次高紀錄，展望後市，儘管筆電市況不振，但新普仍力拚全年營收能優於2021年。

新普今（4）日公布10月營收為84.11億元，月增0.5%、年增5.1%，為21個月來新高，歷年同期次高，單月營收連續六個月成長；累計新普今年前十個月合併營收為792.38億元，年減0.1%。

儘管筆電市況需求疲弱，但新普10月營收仍能繳出雙增成績，主要就是受惠美系客戶新手機拉貨。

展望後市，新普預期，11月營收應能維持高檔水準，12月由於季節性關係，預期單月營收將走弱。整體來看，新普全年營收仍期盼能優於2021年。

營收 新普 筆電

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