共創智慧防救災新興科技生意模式 四大協會跨域合作簽署MOU

為利用AI人工智慧等智慧科技協助救災，台灣物聯網產業技術協會黃崇仁理事長、台灣全球無線平台策進會韓政達理事長、台灣智慧型紡織品協會林瑞岳理事長、臺灣防災產業協會彭啟明理事長等四大協會理事長，日前同台共同簽署合作備忘錄，希望透過廠商彼此之間緊密合作交流，來推動智慧防救災解決方案發展，以減少災害影響，並邀請到亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟施振榮榮譽會長到場見證。

台灣物聯網產業技術協會表示，根據ResearchAndMarkets研究報告顯示，預估2027年全球意外與緊急事件管理市場規模可達,1745億美元，而運用AI、5G、GloRa（Global Radio）、智慧型紡織品等新興智慧科技，能在消防救災、工安意外、智慧城市、環安衛管理、登山等場域，有效提升政府、消防單位、廠商與產業防救災能力，並降低人員傷亡與產業災損。

黃崇仁表示，災害類型很多，韓國梨泰院事件可歸為人為災害，但另外一個比較常見的自然災害是火燒山，包括美國加州、法國南部、北非與其他地方發生機會增加，因為地球氣候已經跟之前不太一樣，相關單位必須要面對「無法預測的災害」發生機會提升。因此如何透過AI、物聯網、感測器等智慧科技，提高防災警覺，降低災害影響，將會是智慧防救災發展的重點，更是電子業可以協助的跨域應用領域，並能透過遠距無線通訊，加速環境感測數據傳輸，提升防救災能力。

彭啟明則點出，以往大家都認為防救災是政府的事，但是這幾年下來民間發現，要先自助、互助之後才能公助，因為政府力道有限，而且創新來自民間，舉例來說，防災協會近來最熱門的需求就是協助企業進行減災的辦公室避難盒。彭啟明也認為，政府未來會用更智慧的方式來幫民眾進行防救災，因此集合更多單位的力量，透過跨面向的能力，進行廠商知識交流，最後形成商業的機制，讓大家能夠在裡面既能防救災，也能做生意，如同企業進行ESG一樣，既減碳又可以賺錢。