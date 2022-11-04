快訊

基隆市長林右昌二度確診 2日晚間曾坐在蔡總統旁邊

雞排妹PO文「抽脂做壞了」挨告 法院判她要賠90萬

共創智慧防救災新興科技生意模式 四大協會跨域合作簽署MOU

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
為共創智慧防救災新興科技生意模式，四大協會同台跨域合作簽署（MOU）。圖/台灣物聯網產業技術協會提供
為共創智慧防救災新興科技生意模式，四大協會同台跨域合作簽署（MOU）。圖/台灣物聯網產業技術協會提供

為利用AI人工智慧等智慧科技協助救災，台灣物聯網產業技術協會黃崇仁理事長、台灣全球無線平台策進會韓政達理事長、台灣智慧型紡織品協會林瑞岳理事長、臺灣防災產業協會彭啟明理事長等四大協會理事長，日前同台共同簽署合作備忘錄，希望透過廠商彼此之間緊密合作交流，來推動智慧防救災解決方案發展，以減少災害影響，並邀請到亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟施振榮榮譽會長到場見證。

台灣物聯網產業技術協會表示，根據ResearchAndMarkets研究報告顯示，預估2027年全球意外與緊急事件管理市場規模可達,1745億美元，而運用AI、5G、GloRa（Global Radio）、智慧型紡織品等新興智慧科技，能在消防救災、工安意外、智慧城市、環安衛管理、登山等場域，有效提升政府、消防單位、廠商與產業防救災能力，並降低人員傷亡與產業災損。

黃崇仁表示，災害類型很多，韓國梨泰院事件可歸為人為災害，但另外一個比較常見的自然災害是火燒山，包括美國加州、法國南部、北非與其他地方發生機會增加，因為地球氣候已經跟之前不太一樣，相關單位必須要面對「無法預測的災害」發生機會提升。因此如何透過AI、物聯網、感測器等智慧科技，提高防災警覺，降低災害影響，將會是智慧防救災發展的重點，更是電子業可以協助的跨域應用領域，並能透過遠距無線通訊，加速環境感測數據傳輸，提升防救災能力。

彭啟明則點出，以往大家都認為防救災是政府的事，但是這幾年下來民間發現，要先自助、互助之後才能公助，因為政府力道有限，而且創新來自民間，舉例來說，防災協會近來最熱門的需求就是協助企業進行減災的辦公室避難盒。彭啟明也認為，政府未來會用更智慧的方式來幫民眾進行防救災，因此集合更多單位的力量，透過跨面向的能力，進行廠商知識交流，最後形成商業的機制，讓大家能夠在裡面既能防救災，也能做生意，如同企業進行ESG一樣，既減碳又可以賺錢。

物聯網 彭啟明 智慧城市

延伸閱讀

共伴效應告段落 鄭明典、彭啟明：剩下迎風面仍有雨

別輕忽！奈格颱風侵台機會大幅降低 彭啟明：迎風面雨勢會加大

奈格颱風變數多 彭啟明：周日路徑才更明朗

北部可望放晴？ 彭啟明：暫時有波降雨 傍晚有機會

相關新聞

深圳觀瀾廠高價招聘小時工？ 鴻海說話了

鴻海（2317）集團iPhone生產大本營中國大陸鄭州廠遭疫情封控，為力保旺季iPhone產能，先前已宣布將啟動備援產能...

LEXUS在台25周年 累計銷售突破25萬台

Lexus銷售達成全新里程碑，自1997年導入台灣迄今，累計銷售突破25萬台。和泰車代理的Lexus品牌，25年來以「專...

張育美批「精準醫療發展劣勢」僅五行字 「淪為空談」

國民黨立委張育美今在立法院針對精準醫療議題質疑，政府報喜不報憂，經濟部提出專案報告說明的精準醫療發展劣勢，僅5行話寥寥說...

電競迷注意！亞洲最大娛樂嘉年華WirForce今日起登場

因疫情影響，睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11/6(日)，在圓山花博爭豔館及長廊廣場盛大舉行！四天...

新思升級版3奈米設計流程 獲台積電認證

新思科技今天宣布，數位與客製化設計流程已獲得台積電升級版3奈米（N3E）製程的認證。此外，這流程與旗下的基礎和介面矽智財...

茂迪產線產品改造升級 前三季獲利為去年近二倍

茂迪（6244）上半年積極針對台灣及大陸安徽廠進行茂迪改造升級，同時在產品轉換效率上的突破以及有效的降低成本，前三季度獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。