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深圳觀瀾廠高價招聘小時工？ 鴻海說話了

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
鴻海富士康。路透
鴻海富士康。路透

鴻海（2317）集團iPhone生產大本營中國大陸鄭州廠遭疫情封控，為力保旺季iPhone產能，先前已宣布將啟動備援產能，陸媒報導，富士康深圳觀瀾廠已有動作，IDPBG事業群宣布招聘高價小時工，藉此擴大iPhone 14系列產能。對此，鴻海澄清，此為虛假網路招募。

根據大陸媒體報導，微信深圳富士康招聘動態顯示，深圳觀瀾IDPBG事業群宣布招聘高價小時工，主要負責生產、組裝及測試iPhone，時間自2022年11月至2023年1月31日，工資為每小時人民幣21元（以下幣別同），以單月280個工時計算，當月工資可達5,880元，2月起回歸到每小時19元。

對此，鴻海澄清，此為虛假網路招募。

在此之前，鴻海集團已宣布將啟動備援產能支援鄭州廠區，當時業界就猜測將以深圳廠支援。

富士康鄭州廠10月底因疫情擴散引發員工徒步返鄉現象，由於正值iPhone14生產旺季，鴻海集團為保產能、留住員工，近期在鄭州廠區推出一連串招募激勵政策。

富士康鄭州科技園區先前為鼓勵員工留廠，推出大手筆的「激勵新政」措施，員工每日出勤補貼從100元大增至400元人民幣，11月出滿勤，總獎金至少可拿1,5000元。

目前鴻海鄭州廠採取閉環生產。鄭州市先前為防疫，官方2日宣布鄭州航空港經濟綜合實驗區區域內實行7天全域靜態管理。對此，鴻海表示，集團屬於區域裡確定的重點企業、生產不受影響。

市調機構TrendForce近期指出，富士康鄭州廠10月下旬起因廠區染疫影響生產線，但預估稼動率已回穩到70%，由於鄭州是iPhone 14 Pro和14 Pro Max主要生產據點，處於加單高峰，因此第4季受稼動率下滑影響，iPhone原定8,000萬支出貨目標將減少200萬到300萬支，全年出貨目標約2.37億支。

富士康 iPhone 14 Pro 鴻海 深圳

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