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力智看營運遭逆風 Q4估季減30%、全年續拚成長

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

力智（6719）今（4）日召開法說會，公司提到，由於營運遭遇景氣循環逆風與產業庫存調整，不如年初預期成長目標，今年第4季估季減30%，但全年仍續拚成長，此外產能供需轉變有助於新產品導入，並估計未來半導體市場價格難有上漲空間。

就法人關注2023年景氣與報價，力智總經理黃學偉指出，訂單能見度已下降且處於庫存調整週期，2023年上半年須審慎應對。應對來自客戶降價需求，將隨市場需求即時採取動態報價措施。

力智也提到，針對伺服器、功率元件方案擴展工規產品應用，在電源管理趨勢上半導體中長期需求提升的結構發展仍不變。

力智也說，第3季庫存季增12%導致存貨增加，但製成品占比相對低，存貨風險仍可控，消費電子庫存調整可能要持續到明年上半年，但新一代伺服器CPU/GPU帶動需求仍有助於加速庫存調整，公司密切觀察市場變化因應。

力智法說會前已公布財報，依據力智今日更新全年展望，全年營收目標為低個位數百分比成長，仍有望是歷來最佳，毛利率則為低40%的表現。

半導體 法說會

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