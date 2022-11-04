邁向全球高階工具機市場 達佛羅中科園區廠房動土開工

達佛羅中科分公司擴廠興建工程，今(4)日由董事長張錦鋒、行政院副院長沈榮津、中科管理局長許茂新等人共同主持動土開工。新廠預計113年底竣工、114年第1季投產，完成高端智能五軸機全系列產線布局，滿足產業大型五軸機及智能自動化產品的研發與生產需求。

張錦鋒表示，達佛羅中科廠投資計畫，通過經濟部「根留台灣企業加速投資行動方案」審核，投資金額逾8億元，主要為瞄準全球五軸機市場作準備，積極投入高階智能化五軸機器的量產，以及工業4.0-數位智能化系統開發。

沈榮津對達佛羅努力開發高端數位智能化機械，提供顧客滿意產品，打入全球產業市場，協助用戶完成數位管理，以及爭取台灣工具機產業在全球市場曝光，表示高度肯定。

沈榮津說，產業發展符合ESG，是企業追求永續經營之路，並勉勵達佛羅努力追求高精度高品質產品，達到公司五軸機全球市占10%的目標。

張錦鋒感謝政府對達佛羅AXILE品牌數位智能產品發展的支持及肯定，讓公司可以順利取得中科學園區的租地，得以圓滿完成數位智能五軸機生產全系列產品布局，並進一步爭取全球市場對台灣工具機品牌的認可。

此外，國科會科技辦公室執行秘書葉哲良、中科管理局長許茂新及第一銀行台中區域中心資深協理陳婉麗亦分別致詞，肯定達佛羅開發高端智慧機械進軍全球市場的努力。

達佛羅除了透過自主研發外，也與國內外大學及法人機構共同研發合作，提升數位智能技術及自製能力，擴張產能，並同步提升國產零組件質量及加工設備智能化，持續性地為全球高階工具機市場，提供更多元的服務，為台灣高階工具機產業發展注入新動能。

張錦鋒強調，達佛羅掌握關鍵數位化核心技術，在產品創新研發、品牌價值、公司內外部組織和客戶關係上不斷提升，並致力開發符合環境保護及提昇能源效率產品，導入環境保護、社會責任、公司治理(ESG)評鑑指標，將永續經營化為實際行動，以落實節能減碳為目標。