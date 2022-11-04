新思科技協助台積電N3E製程設計 提供EDA與IP支援

新思科技近日宣布針對台積電N3E 製程技術的多項關鍵成果，新思科技的數位與客製化設計流程已獲得台積公司N3E 製程的認證。基於與台積電長期合作，推動先進製程節點的持續創新。

此外，該流程與新思科技廣泛的基礎與介面 IP 組合，已在台積公司 N3E 製程中實現了多次成功的投片(tapeout)，將可協助客戶加速矽晶成功(silicon success)。雙方在先進製程技術上的合作也擴及到類比設計遷移(analog design migration)、AI驅動的設計以及雲端的物理驗證擴展(physical verification scaling)。

依據說明，台積N3E製程擴展了其3奈米家族，具備更好的功耗、效能和良率，可滿足高效能運算、AI和行動等工作負載密集型應用的需求。借助新思科技DSO.ai技術和Fusion Compiler共同達成的AI 驅動設計實現(design enablement)，目前已有多個通過驗證的 N3E 測試實例，且皆具備更好的 PPA 與更快速的設計收斂。

新思科技表示，與台積公司正密切合作，透過新思雲(Synopsys Cloud) 的軟體服務，使用針對N3E製程的新思 IC Validator來擴展雲端的物理驗證，而這項投入彰顯出利用雲端取得無限 CPU 容量得以提供更快速的物理驗證迭代(iterations)。此外，雙方也讓客戶能將早期製程節點上的現有設計，無縫轉移至台積公司的N3E製程中。