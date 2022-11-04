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LEXUS在台25周年 累計銷售突破25萬台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
LEXUS在台25週年，累計銷售突破25萬台。業者提供
LEXUS在台25週年，累計銷售突破25萬台。業者提供

Lexus銷售達成全新里程碑，自1997年導入台灣迄今，累計銷售突破25萬台。和泰車代理的Lexus品牌，25年來以「專注完美、近乎苛求」走向「Experience Amazing」的全新品牌定位，一路走來，始終堅持以人為本的造車工藝，陸續導入多款品質優異、性能卓越的熱門車型；並以悉心款待的服務理念，擄獲台灣消費者的心。

1997年，在高級車市場由歐洲車獨占高達9成狀況下，和泰汽車不畏艱難，導入在市場上幾乎沒有空間的日系豪華品牌Lexus。並以提供超越客戶期待的商品及服務品質為核心精神，帶領Lexus逐步攻佔豪華車市場，成為台灣豪華車市場中的標竿品牌。

Lexus全車系休旅陣容，包含RX、NX、UX車型，已稱霸豪華車SUV市場。其中，最受顧客喜愛的豪華休旅RX車系自1999年導入台灣至今，20多年來憑藉其優異的造車工藝、出色的產品設計，以及完整豐富的主、被動安全配備，深受消費者喜愛；RX車系將於本月迎來全新一代大改款，除導入新世代內外觀設計，亦將提供四款動力單元，包含最新2.4升渦輪油電複合動力系統，打造魅力跑旅滿足層峰買家。

受晶片、零組件短缺及疫情影響，汽車產業供應鏈面臨嚴苛挑戰，新車候車期較過往更長；雖然車輛供給尚不穩定，Lexus仍將秉持悉心款待的精神服務每位顧客，並持續導入超越消費者期待的魅力車款，來滿足市場需求。

Lexus 車市

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