遠傳friDay搶攻雙11 儲值180天買一送一

搶搭雙11熱潮，遠傳friDay影音宣布，推出官網限定「雙11影劇祭」，11/7至11/13享年度最超值買一送一優惠，買儲值方案180天送180天、再贈單片券，還可抽飛利浦音響、Sony耳機、小米手機等3C好禮。

遠傳friDay影音表示，11月上架多部新片，且全台獨家日韓劇齊發，包含宋仲基主演《財閥家的小兒子》、吉澤亮主演《PICU 兒童加護病房》，以及多部院線強檔電影，趁年度優惠限時5折現省1,194元，即享遠傳friDay影音萬部影劇暢看一整年。

遠傳表示，friDay影音不僅雙11限時方案超優惠，獨家內容更是豐富，11月就由兩大帥哥宋仲基主演的《財閥家的小兒子》、以及吉澤亮主演的《PICU兒童加護病房》兩部獨家劇攻陷日韓劇迷的心。

遠傳friDay影音引進獨家韓劇《財閥家的小兒子》改編自同名網路小說，韓劇男神宋仲基回歸，與李聖旻、申鉉彬等卡司共同演出，描述宋仲基分飾兩角，第一角色被冤枉遭殺害後，以保有前世記憶的新身份重生，並找出弒己兇手展開復仇計畫，可說是11月必看重點新劇，遠傳friDay影音將於11/18起每週更新，且當日22:45首集免費直播，韓粉記得準時收看。獨家日劇《PICU兒童加護病房》現正跟播中，開播即登上遠傳friDay影音日劇類收視排行第一名，成績亮眼，醫療搭上溫情題材，再加上日本國寶級天后中島美雪獻唱主題曲，網路討論度持續加溫。