快訊

提早終結交通黑暗期！ 交長：國1五堵到汐止主線11月7日全面通車

評／《流麻溝》是洗腦之作？他指電影顛覆「她們」的形象

MLB／太空人開轟加美技險勝先聽牌 韋蘭德世界大賽終於贏了

電競迷注意！亞洲最大娛樂嘉年華WirForce今日起登場

經濟日報／ 新聞部編輯中心
睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11/6(日)於圓山花博爭豔館及長廊廣場盛大舉行。業者/提供
睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11/6(日)於圓山花博爭豔館及長廊廣場盛大舉行。業者/提供

因疫情影響，睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11/6(日)，在圓山花博爭豔館及長廊廣場盛大舉行！四天三夜不斷電的活動，結合BYOC電競重裝競賽、演唱會與精采豐富的舞台活動、以及近30家廠商齊聚現場展示最具話題商品，並提供獨家商品和專屬活動，預計吸引超過23萬人次入場。無法親臨現場的玩家也可同步於線上直播互動，預估百萬粉絲共襄盛舉。

根據資誠聯合會計師事務所最新發布的2022台灣娛樂暨媒體業展望報告指出，台灣的電玩市場規模，為全球第九、亞太區第四大。全台1,500 萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收超過一千億。因此這場睽違兩年的電競盛會，成為玩家、粉絲、設備廠商疫後的首次聚會，更大幅推升宅經濟與遊戲產業發展。各廠牌也都抓緊機會推出專業產品吸引玩家。

其中，專業電競顯示器品牌 AGON by AOC 在現場就展出多款突破性的電競顯示器，包含攜手STUDIO F.A.PORSCHE保時捷設計的PD32M，首度亮相的PINK POWER粉紅顯示器 AG275QXR ，以及與 Riot 合作推出的全球首款「英雄聯盟」聯名電競顯示器AG275QXL。

此外，AGON 也將於11/4(五)及11/5(六)邀請多位知名實況主至現場與玩家們同樂！不斷電的 Wirforce 就是要來點刺激好玩的！ AGON 發出英雄召集令，號召所有玩家們完成任務拿大獎，至 AGON 拍照上傳、體驗 AG493UCX2 49吋曲面顯示器完成一場賽車，再揪好友來場特戰英豪或英雄聯盟，即能現場挑戰「AOC 彈彈樂」，潮流束口後背包、螢幕防塵罩、限量 T-shirt 等多樣好禮大方送，還有機會將 AGON 21吋戰鬥行李箱帶回家。

今年 Wirforce 也邀約了多位品牌好友一同共襄盛舉，提供玩家們近距離接觸所喜愛實況主的機會，一窺實況主操控 AGON 顯示器挑戰電競賽事的實境感受。

11/4(五) 17:30-18:30 特戰英豪挑戰賽 「阿森 vs. Crazyface」

11/5(六) 13:30-14:30 特戰英豪挑戰賽 「Vivi vs. 子喵喵」

11/5(六) 15:30-19:30 英雄聯盟挑戰賽 「依渟 vs. 妲妲」

WirForce是從2014年由100位重度電競玩家自主規劃的LAN PARTY逐年發展，以「BYOC」（Bring Your Own Computer）電競活動為主體，將活動擴大為涵蓋音樂表演、舞台節目、熱血競賽、派對遊戲、互動直播影音等全方位的娛樂多元體驗。

4 日晚間將由美秀集團為開幕演唱會開場後，DJ 賴皮聯手 DJ TAKA 接力上陣帶來多首經典動漫歌曲；周末則由李芷婷、潮州土狗、Asiaboy 禁藥王& Lizi 栗子主導「電波歌劇院」炒熱週末夜，並以 RESET the WORLD 動漫音樂會為舞台表演畫下完美句點。

電競 顯示器

延伸閱讀

Predator Girls應援女團亮麗成軍 WirForce初登場與粉絲互動

4天3夜狂嗨不斷電 WirForce重啟實體辦趴 現場體驗最新遊戲產品

WirForce重啟 疫後娛樂經濟發威上看23萬人流

梨泰院推擠紀錄見英雄！藍衣男「強中手」Hold住實況主再救人

相關新聞

傳台積電桃園設廠 王美花：規劃討論一陣子

外傳台積電1奈米廠先進製程要在桃園龍潭設廠，經濟部長王美花今到立法院備詢前受訪表示，台積電先進製程要在台灣發展，一定要先...

茂迪產線產品改造升級 前三季獲利為去年近二倍

茂迪（6244）上半年積極針對台灣及大陸安徽廠進行茂迪改造升級，同時在產品轉換效率上的突破以及有效的降低成本，前三季度獲...

封測一哥日月光 先進封裝平台最新技術曝光

日月光（3711）投資控股股份有限公司旗下日月光半導體今（4）日宣布，日月光VIPack™ 平台系列中業界首創的FOCo...

電競迷注意！亞洲最大娛樂嘉年華WirForce今日起登場

因疫情影響，睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11/6(日)，在圓山花博爭豔館及長廊廣場盛大舉行！四天...

新思升級版3奈米設計流程 獲台積電認證

新思科技今天宣布，數位與客製化設計流程已獲得台積電升級版3奈米（N3E）製程的認證。此外，這流程與旗下的基礎和介面矽智財...

新思提供AI、行動和HPC應用的廣泛IP組合 助台積N3E量產

基於與台積電共同合作、推動先進製程節點的持續創新，新思科技近日宣布針對台積電 N3E 製程技術的多項關鍵成果，新思科技的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。