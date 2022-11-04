電競迷注意！亞洲最大娛樂嘉年華WirForce今日起登場

因疫情影響，睽違兩年的電競圈年度盛會 Wirforce 即日起至11/6(日)，在圓山花博爭豔館及長廊廣場盛大舉行！四天三夜不斷電的活動，結合BYOC電競重裝競賽、演唱會與精采豐富的舞台活動、以及近30家廠商齊聚現場展示最具話題商品，並提供獨家商品和專屬活動，預計吸引超過23萬人次入場。無法親臨現場的玩家也可同步於線上直播互動，預估百萬粉絲共襄盛舉。

根據資誠聯合會計師事務所最新發布的2022台灣娛樂暨媒體業展望報告指出，台灣的電玩市場規模，為全球第九、亞太區第四大。全台1,500 萬的活躍玩家預估將帶動台灣電玩遊戲營收超過一千億。因此這場睽違兩年的電競盛會，成為玩家、粉絲、設備廠商疫後的首次聚會，更大幅推升宅經濟與遊戲產業發展。各廠牌也都抓緊機會推出專業產品吸引玩家。

其中，專業電競顯示器品牌 AGON by AOC 在現場就展出多款突破性的電競顯示器，包含攜手STUDIO F.A.PORSCHE保時捷設計的PD32M，首度亮相的PINK POWER粉紅顯示器 AG275QXR ，以及與 Riot 合作推出的全球首款「英雄聯盟」聯名電競顯示器AG275QXL。

此外，AGON 也將於11/4(五)及11/5(六)邀請多位知名實況主至現場與玩家們同樂！不斷電的 Wirforce 就是要來點刺激好玩的！ AGON 發出英雄召集令，號召所有玩家們完成任務拿大獎，至 AGON 拍照上傳、體驗 AG493UCX2 49吋曲面顯示器完成一場賽車，再揪好友來場特戰英豪或英雄聯盟，即能現場挑戰「AOC 彈彈樂」，潮流束口後背包、螢幕防塵罩、限量 T-shirt 等多樣好禮大方送，還有機會將 AGON 21吋戰鬥行李箱帶回家。

今年 Wirforce 也邀約了多位品牌好友一同共襄盛舉，提供玩家們近距離接觸所喜愛實況主的機會，一窺實況主操控 AGON 顯示器挑戰電競賽事的實境感受。

11/4(五) 17:30-18:30 特戰英豪挑戰賽 「阿森 vs. Crazyface」

11/5(六) 13:30-14:30 特戰英豪挑戰賽 「Vivi vs. 子喵喵」

11/5(六) 15:30-19:30 英雄聯盟挑戰賽 「依渟 vs. 妲妲」

WirForce是從2014年由100位重度電競玩家自主規劃的LAN PARTY逐年發展，以「BYOC」（Bring Your Own Computer）電競活動為主體，將活動擴大為涵蓋音樂表演、舞台節目、熱血競賽、派對遊戲、互動直播影音等全方位的娛樂多元體驗。

4 日晚間將由美秀集團為開幕演唱會開場後，DJ 賴皮聯手 DJ TAKA 接力上陣帶來多首經典動漫歌曲；周末則由李芷婷、潮州土狗、Asiaboy 禁藥王& Lizi 栗子主導「電波歌劇院」炒熱週末夜，並以 RESET the WORLD 動漫音樂會為舞台表演畫下完美句點。