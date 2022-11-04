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新思提供AI、行動和HPC應用的廣泛IP組合 助台積N3E量產

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
新思科技提供AI、行動和HPC應用的廣泛IP組合， 助台積電客戶採用最先進的N3E製程進行驗證及投片。圖/聯合報系資料照片
新思科技提供AI、行動和HPC應用的廣泛IP組合， 助台積電客戶採用最先進的N3E製程進行驗證及投片。圖/聯合報系資料照片

基於與台積電共同合作、推動先進製程節點的持續創新，新思科技近日宣布針對台積電 N3E 製程技術的多項關鍵成果，新思科技的數位與客製化設計流程已獲得台積公司N3E 製程的認證。

此外，該流程與新思科技廣泛的基礎與介面 IP 組合，已在台積電N3E製程，實現多次成功的投片(tapeout)，將可協助客戶加速矽晶成功。雙方在先進製程技術上的合作也擴及到類比設計遷移、AI驅動的設計以及雲端的物理驗證擴展(physical verification scaling)。

台積電的N3E製程擴展了其3奈米列，具備更好的功耗、效能和良率，可滿足高效能運算、AI和行動等工作負載密集型應用的需求。借助新思科技DSO.ai技術和Fusion Compiler共同達成的AI 驅動設計實現，目前已有多個通過驗證的N3E 測試實例，且皆具備更好的 PPA 與更快速的設計收斂。

除IP就緒性和認證流程外，新思科技與台積電正密切合作，透過新思雲(Synopsys Cloud) 的軟體服務，使用針對N3E製程的新思 IC Validator來擴展雲端的物理驗證，這項投入彰顯出利用雲端取得無限 CPU 容量得以提供更快速的物理驗證迭代(iterations)。此外，雙方也讓客戶能將早期製程節點上的現有設計，無縫轉移至台積電的N3E製程中。

台積電 思科

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