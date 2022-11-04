ESG永續之旅的下一哩路 「碳手印」成新趨勢

聽過「碳足跡」嗎？有，但有聽過「碳手印」嘛？柏瑞投信表示，「碳手印」可能成為未來ESG 最重要的新趨勢。

2015年巴黎協定(Paris Agreement)喚起遏阻地球暖化的集體意識，但全球氣溫在2021平均升溫達攝氏1.1度，已逼近巴黎協定1.5度的臨界點，減碳需要更積極主動的作為。

過去常把減少「碳足跡」掛在嘴邊，然而若要減少「足跡」對地球的負面影響，就是要擴大「碳手印」！

「碳手印」這三個字，最早來自芬蘭的研究機構，2016 年起陸續就有專家學者對進行研究，其中，《生態智慧》一書作者，也是知名暢銷書《EQ》一書的作者丹尼爾．高曼(Daniel Goldman)** 的解釋非常簡單易懂：｢你的碳手印就是你為減少碳足跡所做的一切！」

他提到，有效的減碳主張不該是嚇唬式的警告人們要減少碳足跡，這會讓在地球上生活的你我感到懼怕，甚至可能會懷疑「這個地球是不是沒有我會比較好」，而是「鼓勵人們可以做些什麼」，「手印是你為了減少足跡所做的一切努力」。

他並呼籲減碳目標，不該再只是計算多少｢碳足跡」，而是追求新的目標，就是你所「創造的手印”大過”你所留下的足跡」，這會鼓勵人們會去更積極作為！

用個簡單一點的說法：「足跡」是已經造成的影響，「手印」則代表是你為了減少碳足跡所做的一切。換句話說，足跡是自己少走一點就好了，手印則是伸手去幫助別人做到「少走」！

全球大企業已經開始看見「碳手印」的重要性，並開始制定明確的「手印」目標。舉例來說，全球軟體龍頭大廠微軟，主要業務為提供Windows作業系統、Office文書工具及Azure雲端服務等辦公室生產力工具，現在更藉由透過建置物聯網基礎建設及提升雲端運算能源使用效率，幫助供應商及客戶實現減碳目標。

進一步來說，碳手印的核心概念，就是將企業自身做到減少碳排，提升到鼓勵企業「伸手出去協助其客戶」積極減少碳足跡。展現在推動永續發展的意涵上，就是，創造出一個減碳影響力可無限擴大的正向循環，進而達成管理和實現「淨零碳排」的長期目標。