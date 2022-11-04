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日月光推出業界首創的FOCoS 扇出型基板晶片封裝技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光研發副總經理洪志斌。記者陳正興／攝影
日月光研發副總經理洪志斌。記者陳正興／攝影

日月光投控（3711）旗下日月光半導體今（4）日宣布，日月光先進封裝VIPack平台，推出業界首創的FOCoS (Fan Out Chip on Substrate) 扇出型基板晶片封裝技術，主要分為Chip First (FOCoS-CF) 以及Chip Last (FOCoS-CL) 兩種工藝流程的解決方案，可以更有效提升高效能運算的性能，創造的異質整合商機。

日月光表示，此扇出型封裝技術的發展提供了突破性的上板可靠性(board level reliability)和卓越的電性效能，滿足需要更大記憶體以及計算能力的網絡和人工智慧應用整合需求。

日月光表示，隨著晶片互連的高密度、高速和低延遲需求不斷增長，FOCoS-CF 和 FOCoS-CL 解決方案是更高層級的創新封裝技術。

通過先進封裝技術實現異質整合，可在單一封裝內實現不同設計和製程節點的小晶片整合。異質整合以可控成本實現更高的系統智能、更好的連接性和更高的效能，同時提供了良率提升和 IP 重複利用的價值。日月光的 FOCoS 產品組合（FOCoS-CF 和 FOCoS-CL）符合市場需求，這兩種解決方案都可將不同的晶片和覆晶元件封裝在高腳數 BGA 基板上，從而使系統和封裝架構設計師能夠為其產品戰略、價值和上市時間，設計出最佳的封裝整合解決方案。

日月光研發副總洪志斌表示，FOCoS-CF 和 FOCoS-CL不可思議之處，在於能夠通過扇出技術擴展電性連接來優化多晶片互連整合，同時實現異質和同質整合，將多個獨立晶片整合在一個扇出型封裝中。這是業界首創的創新技術，為我們的客戶在滿足嚴格的微型化、高頻寬、低延遲和陸續發展的設計和性能需求上，提供相當大的競爭優勢。

日月光銷售與行銷資深副總Yin Chang說，小晶片的架構是目前半導體產業發展趨勢，這種架構需要變革性的封裝技術創新來滿足關鍵的功率和性能要求。日月光通過 VIPack平台提供包括 FOCoS-CF 和 FOCoS-CL 在內的系統整合封裝技術組合，協助實現 HPC、人工智能、5G和汽車等重要應用。

日月光 晶片

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