日月光推出業界首創的FOCoS 扇出型基板晶片封裝技術

日月光投控(3711)旗下日月光半導體今(4)日宣布,日月光先進封裝VIPack平台,推出業界首創的FOCoS (Fan Out Chip on Substrate) 扇出型基板晶片封裝技術,主要分為Chip First (FOCoS-CF) 以及Chip Last (FOCoS-CL) 兩種工藝流程的解決方案,可以更有效提升高效能運算的性能,創造的異質整合商機。

日月光表示,此扇出型封裝技術的發展提供了突破性的上板可靠性(board level reliability)和卓越的電性效能,滿足需要更大記憶體以及計算能力的網絡和人工智慧應用整合需求。

日月光表示,隨著晶片互連的高密度、高速和低延遲需求不斷增長,FOCoS-CF 和 FOCoS-CL 解決方案是更高層級的創新封裝技術。

通過先進封裝技術實現異質整合,可在單一封裝內實現不同設計和製程節點的小晶片整合。異質整合以可控成本實現更高的系統智能、更好的連接性和更高的效能,同時提供了良率提升和 IP 重複利用的價值。日月光的 FOCoS 產品組合(FOCoS-CF 和 FOCoS-CL)符合市場需求,這兩種解決方案都可將不同的晶片和覆晶元件封裝在高腳數 BGA 基板上,從而使系統和封裝架構設計師能夠為其產品戰略、價值和上市時間,設計出最佳的封裝整合解決方案。

日月光研發副總洪志斌表示,FOCoS-CF 和 FOCoS-CL不可思議之處,在於能夠通過扇出技術擴展電性連接來優化多晶片互連整合,同時實現異質和同質整合,將多個獨立晶片整合在一個扇出型封裝中。這是業界首創的創新技術,為我們的客戶在滿足嚴格的微型化、高頻寬、低延遲和陸續發展的設計和性能需求上,提供相當大的競爭優勢。

日月光銷售與行銷資深副總Yin Chang說,小晶片的架構是目前半導體產業發展趨勢,這種架構需要變革性的封裝技術創新來滿足關鍵的功率和性能要求。日月光通過 VIPack平台提供包括 FOCoS-CF 和 FOCoS-CL 在內的系統整合封裝技術組合,協助實現 HPC、人工智能、5G和汽車等重要應用。