鴻海攜手沙國公共投資基金 合資成立電動車品牌CEER

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），合資成立電動車品牌Ceer。圖／鴻海提供
鴻海攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），合資成立電動車品牌Ceer。圖／鴻海提供

鴻海攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），合資成立電動車品牌Ceer。Ceer品牌車計劃於2025年上市開賣，積極搶攻沙國、中東、北非電動車市場。

沙烏地阿拉伯總理兼公共投資基金（PIF）主席穆罕默德(Mohammad bin Salman bin Abdulaziz)王儲殿下今天正式對外宣布，Ceer公司正式成立；他指出，「沙烏地阿拉伯不僅要打造一個新的汽車品牌，也正在點燃一個新的產業和生態系統，吸引國際和在地投資，並為當地人才創造民間就業機會。Ceer作為PIF推動2030年願景、擘畫經濟增長戰略的一部分，將在未來十年內，為沙烏地阿拉伯的GDP作出貢獻。」

Ceer將是第一個在沙國生產電動車的沙國汽車品牌公司，目標為沙國、中東、北非地區的消費者設計、製造和銷售一系列電動車，包括轎車和休旅車。

Ceer預計將可吸引超過1.5億美元的外國直接投資，並創造多達30,000個直接和間接就業機會，預計到2034年將為沙國的GDP（經濟成長率）貢獻 80億美元。

Ceer是PIF和鴻海的合資企業，將會運用BMW授權的零部件技術於車輛開發過程中。鴻海將開發車輛的電子電氣架構，並且在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務，每輛車都將在沙國設計和製造，並按照全球最高規格的汽車品質和安全標準進行測試。Ceer品牌車計劃於2025年上市開賣。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「很高興能與PIF成為夥伴，在沙烏地阿拉伯設立一家專注於設計和製造的電動車公司。我們將利用鴻海的科技專長來支持Ceer的願景，打造一系列具備智能網關、通訊娛樂和自動輔助駕駛功能且備受歡迎的電動車。透過Ceer，鴻海目標是在沙烏地阿拉伯和周邊地區，將電動車打造成市場主流產品。」

電動車 鴻海 沙烏地阿拉伯

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