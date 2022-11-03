鴻海攜沙國投資基金 成立國家電動車品牌CEER

鴻海（2317）攜手沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）今（3）日正式成立合資公司Ceer，Ceer是沙國國家電動車品牌，將推出轎車與休旅車等一系列電動車，雙方將會運用BMW的零部件技術來開發車輛，鴻海則開發車輛的電子電氣架構，並且在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域，提供工程產品服務，預定2025年上市開賣。

沙烏地阿拉伯總理兼PIF主席穆罕默德(Mohammad bin Salman bin Abdulaziz)王儲殿下今天正式對外宣布 Ceer公司的成立，作為沙國第一個國家電動汽車品牌，將為沙國汽車產業做出貢獻。Ceer的成立符合PIF致力於推動沙國前瞻產業的策略，作為推動沙國經濟多元化的戰略之一，幫助沙國實現2030年願景的目標。此外，公司將為沙國減少碳排放，推動可持續發展以應對氣候變化的努力中作出貢獻。

穆罕默德王儲殿下表示:「沙烏地 阿拉伯不僅要打造一個新的汽車品牌，我們正在點燃一個新的產業和生態系統， 吸引國際和在地投資，並為當地人才創造民間就業機會。Ceer 作為 PIF 協助推動 2030 年願景，擘畫經濟增長戰略的一部分，將在未來十年內為沙烏地阿拉伯的GDP作出貢獻。」

Ceer公司是PIF和鴻海的合資企業，將會運用BMW授權的零部件技術於車輛開發過程中。鴻海將開發車輛的電子電氣架構，並且在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域，提供工程產品服務。每輛車都將在沙國設計和製造，並按照全球最高規格的汽車品質和安全標準進行測試。Ceer品牌車計劃於 2025 年上市開賣。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示:「很高興能與PIF成為夥伴，在沙烏地阿拉伯設立一家專注於設計和製造的電動車公司。我們將利用鴻海的科技專長來支持Ceer的願景，打造一系列具備智能網關、通訊娛樂和自動輔助駕駛功能且備受歡迎的電動車。透過Ceer，鴻海目標是在沙烏地阿拉伯和周邊地區，將電動車打造成為市場主流的產品。」