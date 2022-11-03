協易機60週年慶 宣示智慧製造與ESG願景工程雙永續併進

全球知名沖床大廠協易機械（4533），今(3)日假台北寒舍艾美酒店舉辦60週年慶祝活動。董事長暨執行長郭雅慧表示，協易機在沖床本業上，結合先進科技已邁入智慧製造行列，並積極推動ESG願景工程，朝向百年永續企業邁進。

協易機60週年感恩茶會暨座談會慶祝活動，以「The FUTURE is NOW」、「協易60共攜手，展望未來攀高峰」為主軸，共有產官學研界等代表上百人參與，場面熱絡。

包括行政院副院長沈榮津、經濟部工業局長連錦漳、桃園市長鄭文燦、中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙，以及美國在台協會商務組副組長謝貝晴Betsy Shieh、德國經濟辦事處長林百科Axel Limberg、台灣機械公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件公會名譽理事長許文憲等人都到場祝賀。

創立於1962年的協易機，以「SEYI」自有品牌行銷全球。郭雅慧強調，集團誠信經營，走過一甲子，公司的產品研發製造已從傳統機械式沖床、門型沖床，發展至具節能環保的數控式伺服沖床等產品，近年更結合IoT技術，發展智慧沖壓解決方案。

郭雅慧表示，面對未來，協易機將持續推動「雙永續」。第一個永續是朝向百年工藝企業邁進，持續在沖床本業上，結合先進物聯網、大數據、數位科技技術邁入智慧製造行列。

第二個永續是持續推動ESG願景工程，響應2050淨零碳排、著力於ESG各面向的工作，將企業永續發展的責任與精神，落實於日常營運的環節，運用創新金屬成型工藝，豐富人類生活的新樣貌，持續關懷在地、深耕台灣、放眼世界。

感恩茶會則以「伺服沖床發展趨勢」為主題拉開序幕。郭雅慧強調，全球生態環境深受氣候變遷的衝擊，汽車製造商首當其衝，新能源車的生產成為各製造廠的首要議題。

對此，協易機提供高效率且具節能減碳特色的綠色沖壓設備-伺服沖床，是為汽車金屬沖壓業者的堅強後盾。尤其，伺服沖床產線的耗電量，僅為傳統沖床的二分之一，可大幅降低生產過程中的碳排放量。

同時，面對各種新能源車所使用的複合材料難成型挑戰，協易機伺服沖床以其超強大的伺服馬達和控制系統，配合不同的加工目的，控制衝頭的運動及速度，設定出最適的沖壓曲線來達到產能提升與品質改善。

而新能源車的生產模式也顛覆傳統製程，未來將走向更智慧化及高度自動化，協易機也因應此趨勢，發展智慧沖壓方案結合物聯網技術，協助客戶即時掌握機台與生產的狀態。

郭雅慧指出，疫情催化零接觸經濟，而俄烏戰爭加劇全球供應鏈危機，製造業被迫以多種敏捷的方式，進行合作與業務重整，其中智慧製造數位轉型，已經是製造業面對疫後環境的必要發展方向。

協易機積極面對並加速「數位轉型」發展，打破時間與空間的藩籬，透過多種數位科技進行營銷服務，包含導入「虛擬展示間」，透過線上平台展示智慧沖壓產線，及透過3D建模展現全方位的產品細節。

協易機也導入「服務2.0」，運用數位工具進行派工、提供最即時的遠端連線維修與服務，有效提高作業效率及服務品質。

台灣擁有完善的製造業生態圈，然而受少子化、人才外流等衝擊，缺工情形日趨嚴重。

面對人力缺口，協易機培育人才也不遺餘力，除耕耘數十年的產學研合作、建教實習，近年更針對沖壓專業，舉辦「協易盃沖壓競賽」，發掘青年學子的潛能與志趣，厚植沖壓產業技術人才。

「機械產業為台灣第三個兆元產業，而台灣需要更多的護國神山，打造更多的核心產業！」郭雅慧說，協易機不只是沖床製造商，更是完整金屬成型解決方案的提供者，因此除了政府的支持，更需要結合產學研眾人之力，一起打國際盃，共創多贏。