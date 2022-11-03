國家科學及技術委員會 核准鉅峯生醫等3家廠商進駐中科

國家科學及技術委員會科學園區審議會今(3)日通過鉅峯生醫、點睛科技及凱智綠能科技進駐中科3件投資案，投資金額合計3.498億元。中科管理局表示，今年截至10月，中科園區計引進17家新投資案，投資總額195.332億元。

鉅峯生醫將進駐中部科學園區二林園區，投資金額0.3億元，主要研發製造高階醫療器材產品，包括血液過濾器、各類抗沾汙醫療器材及精密骨科醫材等項目。

其產品可應用於輸血與再生治療領域、體外診斷領域，以及醫療用塑料領域等生醫市場，已擁有精密射出、精密模具及精密金屬加工等關鍵製造能力，並規劃GMP/QSD許可證，產品及製造技術具有國際競爭力。

鉅峯生醫由竹科廠商普瑞博生技及中科廠商宏洋精密合資成立，充分發揮兩家公司生醫產品及精密光學加工技術，並完整整合上下游產品優勢。

中科管理局表示，鉅峯生醫秉持專利技術與優異的上下游整合、製造能力，有望協助醫材廠商生產製造各類產品，滿足日益嚴謹的法規需求，拓展國內外高階醫療器材產品市場，並強化台灣醫材產業競爭力。

點睛科技設立於中部科學園區台中園區，投資金額1,980萬元，主要致力於開發失智症「非藥物」治療方法，具IoT技術及大數據演算分析能力，運用數位科技管理患者生活型態、認知功能復健及預防活動等，並透過硬體設備優化及訓練數據精確度的提升，達成非藥物療效臨床驗證及建構申請醫材許可條件，屬高齡科技，極具市場潛力及競爭優勢。

點睛科技「LTPA失智精準訓練方案」中的軟、硬體、系統設計、臨床驗證、數據與風險分析等，皆在台灣研發產製，透過跨領域整合，建立失智症精準健康產業鏈。目前將AIoT技術應用於醫材的產業正值快速成長期，點睛科技有望成為ICT產業與醫療領域結合的成功典範。

凱智綠能科技設立於中部科學園區二林園區，此

案投資金額為3億元，主要致力於電動載具及綠能補給管理系統建置及模組整合，提供客戶全面性、一站式的技術服務方案，實現客戶在不同場域的載具應用。

中科管理局說，凱智綠能科技透過國產國造，建立智能電動二輪車完整產業鏈，可望帶動廣泛的車輛與設備市場需求，並藉由雲端平台導入大數據分析，精進管理效能及提升成本效益。

另外，凱智綠能科技也開發智能電動車及智慧儲能系統，跟進國際碳管理目標，減少碳排放量以換取碳排放權，朝「智慧儲能供電」方向發展，極富未來性及競爭潛力。