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技嘉板卡出貨持穩 伺服器出貨持續向上

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影

技嘉（2376）董事長葉培城今(3）日表示，2022年伺服器出貨兩位數成長目標不變，之前中國大陸寧波工廠受到清零政策干擾．使得10月的伺服器出貨不順，目前問題已經解決，需求仍在，部份產品將遞延到11月出貨。至於板卡出貨，技嘉表示，第4季有望止穩，顯示卡價格下跌情況也逐漸觸底，隨著新產品推出，提升出貨單價，預期第4季營運有機會優於第3季。

技嘉之前推出一系列單相浸沒式液冷伺服器，今天再度擴大其對浸沒式冷卻運算方案的投入與支援力道，並展示兩款符合電子工業聯盟（EIA）和開放運算計畫（OCP）規格的浸沒式液冷冷卻液槽（Tank），以及浸沒式液冷伺服器–G152-Z12。

針對目前板卡廠市況？技嘉表示，全球通膨環境下，市場需求降溫，該公司營運與產業一致，2022年第2季開始去化庫存，對營運產生一定影響，不過，目前庫存去化情況已經見到明顯改善，預期即將公布的公司第3季財報，將可以看到公司的庫存進一步降低。

至於顯示卡，技嘉表示，2022年第3季庫存去化情況順利，今年受到挖礦退燒影響，對顯示卡價格衝擊較大，顯示卡價格大幅下滑，但是對顯示卡出貨量影響較為有限，整體而言，觀察目前顯示卡價格跌幅已經收斂，預期第4季在新一代顯示卡，例如輝達（Nvidia）4090系列產品出貨帶動下，出貨量以及價格有望較第3季回升。

主機板方面，技嘉指出，預期2022年第4季在新品推出加持下，對出貨表現將有刺激作用，今年主機板出貨有機會突破1,000萬片水準。

伺服器方面，技嘉表示，受到中國大陸動態清零政策影響，旗下寧波工廠出貨有受到影響，導致部分訂單出貨遞延，不過，目前問題已經逐步克服，預期後續有機會追趕上進度，2022年伺服器出貨目標仍未改變，力拚雙位數成長幅度。

顯示卡 技嘉

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