快訊

嘉義市長延到12/18投票有利民進黨？他吐心聲：不排除提國賠

上榜後首度受訪…面對記者連7問 小室圭「這反應」被罵爆

Google開出第一槍 邀請新聞業者進行首次對話

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
Google開了第一槍，先邀請了國內新聞媒體包含平面與電子媒體進行首次對話。 美聯社
Google開了第一槍，先邀請了國內新聞媒體包含平面與電子媒體進行首次對話。 美聯社

新聞有價逐漸有了共識，原本數位發展部預計將在11月底會展開大型跨境數位平台與新聞媒體的對話平台，不過今（3）日Google開了第一槍，先邀請了國內新聞媒體包含平面與電子媒體進行首次對話。

與會人士指出，此次會談為閉門會議，Google方面是由Google台灣區總經理林雅芳出席，而台灣新聞業者約有20家媒體派代表出席，會談時間將近2小時，談及範圍主要還是以新聞媒體數位轉型為主軸，並未像外界預估的會談到「議價」。

不過，該人士也提到，這次對話是首次由平台業者主動發起的，預計接下來也可能會有更多對話機會，至於其他平台業者目前所釋出的意願也都是傾向願意溝通對話，但由於各個平台的商業模式都不一樣，因此也無法就規範出一個範圍處理，各家均會有各自考量，不過，對於大型跨境數位平台與新聞業者開始有對話還是非常正向的發展。

先前數位部長唐鳳也提到，數位部的角色就是幫大型跨境數位平台與新聞業者建構起一個溝通對話的平台，先讓雙方有一個對話取得共識，是否要立專法，或是其他模式都是可以並行，並沒有衝突。

而數位部也持續的有跟大型平台溝通，且目前大型跨境數位平台的態度都是朝著積極的方向，也非常願意展開對話，也相當肯定新聞業的公益性。

Google 唐鳳

延伸閱讀

來台11天！沒聽過人講話大聲、大家都很悠閒 彭博專欄作家：旅遊推薦首選

數位發展部二辦租金高惹議 唐鳳：行政院公開招標

數位發展部長唐鳳 談AI應用…像哆啦A夢

g0v零時政府十週年論壇 唐鳳：樂見更多不同人參與

相關新聞

電信業ESG怎麼做？中華電、遠傳、台灣大各憑本事拚節能減排

電信三雄近年爭相擬定ESG長期目標，同時加入各項國際組織，除積極節能、降低碳排、串聯供應鏈落實ESG，更透過以科技力愛地球。

和碩、芯鼎搶吃智慧門鈴商機 打入北美SimpliSafe供應鏈

智慧家庭商機大，和碩打入北美TOP4智慧居家安防品牌SimpliSafe供應鏈，這是繼Google Nest智慧家庭品牌後又有新客戶，而北美可視訊智慧門鈴愈來愈普及，也讓北美掀起對「宅門前的隱私」廣泛關注。

台積電落腳龍潭還不確定 最快明年8月龍科擴建先推動

台積電1奈米廠落腳龍潭科學園區至今藍綠爭議不休，行政院長蘇貞昌今天上午宣布龍科三期計畫作業啟動，竹科管理局長王永壯表示，...

國巨執行長：今年兩起併購案營運每年貢獻新台幣130億元

被動元件大廠國巨（2327）繼三年前收購美商基美後，三年後，國巨再度出手發動跨國併購，跨入感測器市場，今（3）日舉行法說...

視察龍潭園區三期 王美花：經濟部一定備妥水電

經濟部長王美花今（3）日到桃園視察「龍潭科學園區」，提到台積電（2330）有可能會到桃園設廠，經濟部一定會同步準備再生水...

蘋果迎來Type-C 這幾檔有福了

在歐盟新法規的限制下，蘋果高層證實未來新iPhone將推出Type-C充電接頭，控制晶片、連接線／器族群商機再擴大，二○二三年業績成長動能可期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。