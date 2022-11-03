Google開出第一槍 邀請新聞業者進行首次對話
新聞有價逐漸有了共識，原本數位發展部預計將在11月底會展開大型跨境數位平台與新聞媒體的對話平台，不過今（3）日Google開了第一槍，先邀請了國內新聞媒體包含平面與電子媒體進行首次對話。
與會人士指出，此次會談為閉門會議，Google方面是由Google台灣區總經理林雅芳出席，而台灣新聞業者約有20家媒體派代表出席，會談時間將近2小時，談及範圍主要還是以新聞媒體數位轉型為主軸，並未像外界預估的會談到「議價」。
不過，該人士也提到，這次對話是首次由平台業者主動發起的，預計接下來也可能會有更多對話機會，至於其他平台業者目前所釋出的意願也都是傾向願意溝通對話，但由於各個平台的商業模式都不一樣，因此也無法就規範出一個範圍處理，各家均會有各自考量，不過，對於大型跨境數位平台與新聞業者開始有對話還是非常正向的發展。
先前數位部長唐鳳也提到，數位部的角色就是幫大型跨境數位平台與新聞業者建構起一個溝通對話的平台，先讓雙方有一個對話取得共識，是否要立專法，或是其他模式都是可以並行，並沒有衝突。
而數位部也持續的有跟大型平台溝通，且目前大型跨境數位平台的態度都是朝著積極的方向，也非常願意展開對話，也相當肯定新聞業的公益性。
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