1~8月三大科學園區營業額增16.3% 光電業慘摔年減21.3%

根據主計總處今（3）日發布國情統計通報顯示，2022年1月~8月三大科學園區營業額2兆7,565億元，較上年同期增16.3%。

就產業別觀察，占比最大約七成七的積體電路產業年增24.4%，主因智慧型手機、物聯網、高效能運算及車用電子等需求強勁，產能利用率維持高檔；電腦及週邊產業則占5%，因資料中心建置及遠距網路傳輸需求增加，年增30.5%。精密機械亦年增12.8%，惟光電產業占11.4%，因去年宅經濟、遠距商機等推升需求致基數墊高，且今年面板價格下跌，營業額較去年同期減21.3%。

若依園區別分，以竹科營業額1兆936億元居首，占 39.7%，年增6.5%；南科及中科營業額分別為8,923億元，占32.4%及7,706 億元，占28.0%，年增31.9%及15.4%。

截至今年8月底，新竹、中部與南部三大科學園區已入區登記廠商計933家，較2021年同月底增29家，年增3.2%，其中以竹科562家最多，增19家，南科及中科分別為220家及151家，各增8家及2家。

今年8月底三大科學園區的從業員工共計則有31.8萬人，較去年同月底增18,723人，增6.3%。其中，以竹科17.1 萬人，占比53.6%最多，較去年同月底增4,960人，另南科及中科分別為9.3萬人及5.4萬人，分別增10,647人及3,116人。