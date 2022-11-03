Arm：台灣在ASIC 面板整合及車用伺服器可大展身手

Arm亞太區車用市場資深總監鄧志偉今（3）日在Arm 年度科技論壇指出，市調機構調查，全球車用半導體市值，將由今年的500億美元，到2026年倍增至1,000億美元，在商機大爆發的浪潮，他看好台灣可憑藉完善半導體生態系，在車用特殊應用IC、面板與半導體整合及車用伺服器等三大領域，大展身手，取得很好發展商機。

鄧志偉也以目前台灣包括台積電、聯發科等，幾乎所有晶片設計商和晶圓代工廠，都已做好取得國際車規安全性認證，強調台灣IC設計業和晶圓代工廠，都已做好搶食車用電子商機的先前準備。

鄧志偉表示，電動車正朝向五級目標邁進，L1簡略地說是可把腳放開油門；L2是可把手放開；L3則可將眼精閉上。邁入L4~L5，則是基本上是即使在車上睡覺，車子也能順利到你要的指定地點。

他強調，為達到此目標，車用電子正透過更高速連網、先進輔助駕駛、應用服務、電動化等四大趨勢前進，預估2022到2026，產值將由500億美元，躍升到1000億美元規格，四年成長一倍、年複合成長率高達16%。

他認為，雖然台灣半導體產業過去在車用領域著墨不高，卻有很多新技術是領先，現在車廠也發現台灣具有這方面的開發和整合能，紛紛尋求與台灣廠商合作。

他指出，例如很多車用特殊應用IC，愈來愈多的車廠直接找上台灣IC設計業，協助開發；面板應用，台灣也具備這方面的整合能力，例如友達在這領域就取得很好的先機，預料愈來愈 多的應用，都會與台灣面板廠合作，這也加速面板與台灣半導體整合共逐商機的機會。

最後是台灣目前是全球伺服器最完整的供應鏈，有很豐富發展經驗，而未來汽車可視為一台移動式伺服器，這正是台灣伺服器供應鏈可放大價值的地方。