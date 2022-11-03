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Arm：台灣在ASIC 面板整合及車用伺服器可大展身手

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Arm亞太區車用市場資深總監鄧志偉指出台灣在車用半導體將可大展身手。圖/Arm提供
Arm亞太區車用市場資深總監鄧志偉指出台灣在車用半導體將可大展身手。圖/Arm提供

Arm亞太區車用市場資深總監鄧志偉今（3）日在Arm 年度科技論壇指出，市調機構調查，全球車用半導體市值，將由今年的500億美元，到2026年倍增至1,000億美元，在商機大爆發的浪潮，他看好台灣可憑藉完善半導體生態系，在車用特殊應用IC、面板與半導體整合及車用伺服器等三大領域，大展身手，取得很好發展商機。

鄧志偉也以目前台灣包括台積電、聯發科等，幾乎所有晶片設計商和晶圓代工廠，都已做好取得國際車規安全性認證，強調台灣IC設計業和晶圓代工廠，都已做好搶食車用電子商機的先前準備。

鄧志偉表示，電動車正朝向五級目標邁進，L1簡略地說是可把腳放開油門；L2是可把手放開；L3則可將眼精閉上。邁入L4~L5，則是基本上是即使在車上睡覺，車子也能順利到你要的指定地點。

他強調，為達到此目標，車用電子正透過更高速連網、先進輔助駕駛、應用服務、電動化等四大趨勢前進，預估2022到2026，產值將由500億美元，躍升到1000億美元規格，四年成長一倍、年複合成長率高達16%。

他認為，雖然台灣半導體產業過去在車用領域著墨不高，卻有很多新技術是領先，現在車廠也發現台灣具有這方面的開發和整合能，紛紛尋求與台灣廠商合作。

他指出，例如很多車用特殊應用IC，愈來愈多的車廠直接找上台灣IC設計業，協助開發；面板應用，台灣也具備這方面的整合能力，例如友達在這領域就取得很好的先機，預料愈來愈 多的應用，都會與台灣面板廠合作，這也加速面板與台灣半導體整合共逐商機的機會。

最後是台灣目前是全球伺服器最完整的供應鏈，有很豐富發展經驗，而未來汽車可視為一台移動式伺服器，這正是台灣伺服器供應鏈可放大價值的地方。

晶圓代工廠 半導體 IC設計

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