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宏碁3.63億元認購宇瞻私募普通股 強化業務合作

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏碁（2353）公司董事會今（3）日決議將參與認購宇瞻（8271）現金增資私募普通股，總額11,000張，每股價格33元，總金額3.63億元，預計應募完成後，持有宇瞻8.97%之股權。

宇瞻為宏碁、建碁（3046）與安圖斯科技等公司的供應商，且展碁（6776）等宏碁集團旗下公司也代理經銷其產品。宏碁參與認購宇瞻私募普通股，除將擴大彼此間的策略合作，也可獲得穩定收益。

宏碁表示，雙方未來除深化現有合作，隨著集團持續發展多重事業引擎，預計未來將在更多領域發揮綜效。

宏碁今日董事會同時通過2022年第3季財報，合併營收648.87億元；毛利為65.61億元，毛利率10.1%；營業淨利8.29億元；稅後純益18.76億元，季增8.8%、年減37.8%；累積今年前3季合併營收2,155.87億元，稅後純益58.35億元，EPS為1.94元。

宏碁表示，第3季營運表現亮點包括，上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司都獲利且已公布財報，營收合計占宏碁集團總額16%，營業利益合計貢獻總額43%。

宏碁透過強化供應鏈管理及銷售致力優化財務狀況，庫存價值為581.31億元，較第2季減少53.11億元且自第1季起持續減低；營運產生之現金流入為117.76億元。

宏碁 營收

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