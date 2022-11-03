宇瞻私募夥伴就位 聯手宏碁拓展商機

宇瞻 (8271)今日(3日)召開臨時董事會，會後宣布與宏碁公司(2353)透過私募方式進行策略合作；宏碁公司將以每股新台幣33元整認購宇瞻私募股票11,000,000股。雙方議定以11月3日為定價基準日，宏碁公司將取得增資後8.97%的股份且必須持有三年。

宇瞻總經理張家騉表示，面對快速變化的產業環境，展開策略合作後，將會整合雙方資源取得採購規模優勢及聚焦全球銷售通路，利於拓展跨國利基市場並提升彼此的競爭優勢，進而為宇瞻強化在商業通路端的市佔率。

此次合作的雙方，宇瞻長年專注在工控數位儲存領域，提供專業的客製化軟硬韌體解決方案；而宏碁公司在個人電腦及顯示產品等事業外，多元事業引擎策略也成功開發獨特應用市場如醫療和智慧城市解決方案等。宇瞻期望經由這次私募案，除了建立採購優勢外，也能藉由其多元事業引擎策略所帶來的全新生態圈，成為激發產品與創新應用服務的來源；同時開拓國際銷售渠道，擴大價值鏈綜效。

這幾年國際間面臨疫情、供應鏈斷鏈、俄烏戰爭、通貨膨脹等經營考驗，顯示現今的產業生態已不適用過往單打獨鬥模式，能攜手志同道合的夥伴打造價值生態系，串聯彼此力量產生1+1等於無限的效益，才符合企業永續發展所需。

因此，宇瞻除先前規劃的三大營運動能：專注重點領域、佈局未來技術、營運數位轉型外，亦希望藉由投資與結盟延伸產業價值鏈，轉化成第四大成長動能-策略夥伴結盟。張家騉說，他預期明年能發揮加乘效益，助力未來營運績效的提升，促進股東權益，朝永續營運邁進。