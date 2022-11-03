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台積電落腳龍潭還不確定 最快明年8月龍科擴建先推動

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
行政院長蘇貞昌宣布龍科三期計畫啟動，竹科管理局規畫龍科擴建三期用地（見圖）百分之九十私用地。記者曾增勳／攝影
行政院長蘇貞昌宣布龍科三期計畫啟動，竹科管理局規畫龍科擴建三期用地（見圖）百分之九十私用地。記者曾增勳／攝影

台積電1奈米廠落腳龍潭科學園區至今藍綠爭議不休，行政院長蘇貞昌今天上午宣布龍科三期計畫作業啟動，竹科管理局長王永壯表示，在行政院支持下全力以赴，該局預計本月內，以最快速度將龍科擴建先導計畫提報國科會轉行政院核定，預計明年8月啟動實質籌設計畫。

台積電1奈米廠落腳龍潭科學園區，已經成為年底桃園市長選舉點話題，台積電以設廠地點選擇考量不排除任何可能性說法，回覆外界詢問，既不確定、也不否認，避免選舉得罪任何一方。

蘇貞昌率經濟部長王美花、國科會主委吳政忠等行政團隊，由桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、立委呂玉玲、黃世杰等人陪同，視察桃園龍潭科學園區，聽取竹科局、桃園府對龍科三期擴大規畫和簡報，蘇貞昌等人實地遠眺龍科三期擴大規畫區域，並宣布龍科三期計畫相關作業正式啟動。

王永壯表示，龍潭科學園區第一、二期約107公頃，整個進駐率接近百分之百，有幾家半導體廠商，包括最上游晶圓製造的合晶，到封裝測試廠商，具備半導體上下游產業鏈強勢，IC、光電產業上中下游產業鏈完整，從業7100多人，去年營額超過540幾億元。

由於產業持續表達需求用地，該局思考龍科三期擴建可行性，經與鄭文燦和市政府多次討論，鄭文燦表達全力支持協助，該局龍科升級打造文化、科技、生態新世代園區深具信心。目前規畫龍科擴建用地約150公頃，百分之九十為私人土地，該基地平坦，住家160多戶。

王永壯表示，該局在行政院支持下全力以赴，預計本月內以最快速度將先導計畫提報到國科會、轉行政院核定，明年啟動實質籌設計畫，明年8月擴建計畫提報行政院，同步辦理環評、用地變更實質規畫作業，預計花兩年時間，希望在各部會協助，在市府支持合作下，來打造下一世代最具領先的科學園區。

行政院長蘇貞昌（左二）遠眺龍潭科學區擴建用地，宣布龍科三期計畫啟動。記者曾增勳／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）遠眺龍潭科學區擴建用地，宣布龍科三期計畫啟動。記者曾增勳／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）宣布龍潭科學區三期計畫啟動，竹科管理局長王永壯（右一）表示本月提供擴建先導計畫。記者曾增勳／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）宣布龍潭科學區三期計畫啟動，竹科管理局長王永壯（右一）表示本月提供擴建先導計畫。記者曾增勳／攝影
龍潭科學園區一二期飽和，行政院長蘇貞昌宣布龍科三期計畫啟動。記者曾增勳／攝影
龍潭科學園區一二期飽和，行政院長蘇貞昌宣布龍科三期計畫啟動。記者曾增勳／攝影

台積電 蘇貞昌 鄭文燦

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