陳泰銘：國巨很少在景氣低迷時出手 但準備好會勇於突破
被動元件大廠國巨（2327）今（3）日舉行法說會，董座陳泰銘親自出席，說明跨入感測器市場的策略佈局，關於在景氣低迷時大膽出手，陳泰銘表示，國巨很少在產業榮景時，進行大幅度的擴充，不過會在自身準備好時，勇於突破，是因為如在取得機器、原材料的議價上，會更有優勢，成為後續國巨與同業的競爭條件。
陳泰銘回顧七年前，其實國巨就想要切入感測器市場，不過當時仍處於區域型公司，但在三、四年前，有普思和基美的加入，國巨有了一個大轉變，而其實在收購基美時，也是大環境在下修的時刻。
陳泰銘調，國巨因為在產業榮景時，建立財務能力，若是在當時擴充，光是買機器，交期都長達18個月，所以
當「自己準備好時」，於產業低迷之際，才有辦法抓到機會來臨，擴大集團規模。
陳泰銘看好在智能社會和汽車電子化、工控等成長趨勢明確之下，對感測器需求會持續增加，所以國巨提早佈局。
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