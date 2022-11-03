快訊

央行Q3理監事會鷹鴿分明 理事因「這理由」疾呼升息1碼

候選人突過世 中選會宣布：嘉義市長選舉改12月18日投票

陳泰銘：國巨很少在景氣低迷時出手 但準備好會勇於突破

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影
國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影

被動元件大廠國巨（2327）今（3）日舉行法說會，董座陳泰銘親自出席，說明跨入感測器市場的策略佈局，關於在景氣低迷時大膽出手，陳泰銘表示，國巨很少在產業榮景時，進行大幅度的擴充，不過會在自身準備好時，勇於突破，是因為如在取得機器、原材料的議價上，會更有優勢，成為後續國巨與同業的競爭條件。

陳泰銘回顧七年前，其實國巨就想要切入感測器市場，不過當時仍處於區域型公司，但在三、四年前，有普思和基美的加入，國巨有了一個大轉變，而其實在收購基美時，也是大環境在下修的時刻。

陳泰銘調，國巨因為在產業榮景時，建立財務能力，若是在當時擴充，光是買機器，交期都長達18個月，所以

當「自己準備好時」，於產業低迷之際，才有辦法抓到機會來臨，擴大集團規模。

陳泰銘看好在智能社會和汽車電子化、工控等成長趨勢明確之下，對感測器需求會持續增加，所以國巨提早佈局。

國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影
國巨董事長陳泰銘。記者李孟珊／攝影

國巨 陳泰銘 感測器

延伸閱讀

國巨新股上市首日飆漲逾9% 展現海外併購慶祝行情

國巨新股 今重新上市

涉國巨子公司併購內線案 創投聞人邱羅火2度交保

創投聞人涉內線2度遭搜索 邱羅火父子檔移送北檢

相關新聞

視察龍潭園區三期 王美花：經濟部一定備妥水電

經濟部長王美花今（3）日到桃園視察「龍潭科學園區」，提到台積電（2330）有可能會到桃園設廠，經濟部一定會同步準備再生水...

台積電落腳龍潭還不確定 最快明年8月龍科擴建先推動

台積電1奈米廠落腳龍潭科學園區至今藍綠爭議不休，行政院長蘇貞昌今天上午宣布龍科三期計畫作業啟動，竹科管理局長王永壯表示，...

國巨執行長：今年兩起併購案營運每年貢獻新台幣130億元

被動元件大廠國巨（2327）繼三年前收購美商基美後，三年後，國巨再度出手發動跨國併購，跨入感測器市場，今（3）日舉行法說...

蘋果迎來Type-C 這幾檔有福了

在歐盟新法規的限制下，蘋果高層證實未來新iPhone將推出Type-C充電接頭，控制晶片、連接線／器族群商機再擴大，二○二三年業績成長動能可期。

透視台積電大戰略 3DFabric聯盟搶頭香

打破利空不斷的傳言，台積電用行動證明持續創新的能量，除了3DFabric聯盟，更將在十二月盛大舉行美國新廠移機典禮，應該這樣說，跌破400元的台積電展開全面反攻！

商用助攻 宏碁今年台灣區業績預期優於去年

PC品牌大廠宏碁（2353）台灣區今年在商用業務助攻下，預期全年整體業績仍將較2021年增長，展望2023年，宏碁台灣區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。