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國巨執行長：今年兩起併購案營運每年貢獻新台幣130億元
被動元件大廠國巨（2327）繼三年前收購美商基美後，三年後，國巨再度出手發動跨國併購，跨入感測器市場，今（3）日舉行法說會，執行長王淡如興奮表示，集團在納入基美後，加速公司轉型，今年又完成兩起併購案，從國巨來說，有兩個綜效，以財務上來說，單營運每年貢獻達新台幣130億元。
王淡如指出，國巨過去的產品線有電容、電阻、電感，現在囊括感測元件，至於國巨為什麼要進入感測元件市場，有兩大要點，首先是經營模式類似、並非完全陌生，其次是溫度、距離、影像等都需要運用到感測器，應用非常多元。
另外，在收購德國百年大廠賀利氏工業集團旗下高階溫度感測器事業部、施耐德旗下高階工業感測器事業部，
對國巨來說，有兩個綜效，在財務上，兩家公司加總每年約有新台幣130億元的貢獻，獲利同步挹注，毛利率更是是高於現在國巨產品的平均水準。
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