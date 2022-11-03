SEMI宣布成立全球半導體氣候聯盟 盼減少溫室氣體排放

SEMI國際半導體產業協會今（3）天宣布，成立全球半導體氣候聯盟(Semiconductor Climate Consortium, SCC)，已有逾60家的跨半導體價值鏈創始企業會員共同響應參與，希望透過貫徹聯盟宗旨、加速產業生態圈減少溫室氣體排放的腳步。

SEMI表示，SCC為全球首個全由半導體價值鏈企業所組成的聯盟，成員承諾致力於實現以下目標與核心行動。「合作」透過共同方法、技術創新並保持密切溝通，持續減少溫室氣體排放；「透明」每年發布三大碳排放範圍相關之年度進度報告；「明確目標」設定近期及長期減碳目標，於2050年達成淨零碳排。

SEMI表示，創始會員企業一致支持「巴黎協定」和相關協議的抗升溫1.5⁰C目標，亦認同於半導體價值鏈中推動氣候進程刻不容緩。SCC最早由參與SEMI永續倡議之企業所提出，該倡議將持續關注氣候領域外的環境、社會和治理(ESG)等議題。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，全球半導體氣候聯盟創始成員起身參與關鍵的氣候倡議、支持全球永續發展行動，足以展現其領導風範。樂見日月光、環球晶圓、漢民科技、南亞科技、台積電等5家台灣企業率先響應成為SCC創始會員，共同為減緩全球暖化做出貢獻。

曹世綸表示，SEMI將氣候變遷及永續議題視為近期服務產業的重點策略方向，致力於串聯台灣半導體企業群起響應，以擴大全球影響力，誠摯邀請更多的台灣企業加入聯盟，攜手發揮更深遠的產業影響力。

南亞科技副總經理暨SEMI台灣永續委員會主席吳志祥表示，南亞科技很榮幸成為SCC的創始會員，SCC提供半導體產業一個創新的平台來共同對抗氣候變遷所帶來的風險與機會。藉由SCC及永續委員會，台灣可以更積極參與全球半導體產業的永續發展，連結國內外產業鏈推動永續共好。未來，將持續深化與SCC的連結，攜手產業鏈夥伴一起承諾SBT目標、接軌RE100，逐步落實淨零碳排。

65家全球半導體氣候聯盟創始會員中，包含五家台灣企業，日月光、環球晶圓、漢民科技、南亞科技、台積電等。

SEMI全球永續計畫副總裁Mousumi Bhat則指出，全球半導體氣候聯盟創始會員的全心投入和支持相當鼓舞人心。他們深刻理解產業發展對氣候帶來的衝擊，因而需要更多人的合作，才能推動整體價值鏈的永續成長。眾家企業雖各已採行實質的減碳措施，但業界仍須聯合起來共同開發綠色解決方案，才能持續朝淨零的方向邁進。期待聯盟日後設定意義更加重大的永續發展目標，讓後代子孫都能享有健全的環境。

SCC聯盟下一階段重點工作為全球理事會(governing council)選舉，選出的理事將是橫跨價值鏈的重要企業代表。全球理事會後續將確立聯盟優先任務，並交由會員企業領導的工作小組負責執行。

SCC會員企業及SEMI代表將於11月8日至10日於埃及沙姆沙伊赫(Sharm El Sheik)舉行的 2022年聯合國氣候變遷大會(COP27)期間正式舉辦發佈會。欲參加發佈會或有意了解更多聯盟相關訊息請洽SCC@semi.org；台灣SCC聯繫窗口。